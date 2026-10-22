Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні

Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії

Російський диктатор заявив, що Москва може домовитися, але «в будь-якому разі досягне всіх цілей війни»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає можливим досягнення домовленостей щодо миру. Водночас він наголосив, що Росія виконає всі поставлені завдання та досягне цілей так званої «спеціальної військової операції». Про це диктатор сказав в інтерв’ю російським ЗМІ, пише «Главком».

«Я думаю, що ми можемо досягти домовленості. Ми з цим згодні. Але якщо хтось хоче інакше – що ж, буде інакше», – заявив російський президент.

Він додав, що незалежно від обставин Москва має намір «виконати всі свої завдання».

«Але в будь-якому разі ми виконаємо свої завдання, і всі цілі “спеціальної військової операції” будуть досягнуті», – сказав Путін.

Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Напередодні Путін зустрівся у Санкт-Петербурзі зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Після зустрічі помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Москва загалом готова відновити тристоронні переговори в першій половині листопада. За його словами, однією з головних тем має стати побудова системи безпеки для Росії та України після завершення війни.

Водночас українська влада наголошує на необхідності гарантій безпеки та не визнає окуповані Росією українські території російськими. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що припинення вогню по нинішній лінії фронту можливе, однак це не означатиме юридичного визнання окупованих територій частиною Росії.