Світоліна вчетверте в кар'єрі пробилася на Підсумковий турнір

Перша ракетка України позмагається за престижний трофей

Українка Еліна Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Досвідчена тенісистка кваліфікувалася до WTA Finals після Wuhan Open. Там Світоліна дійшла до чвертьфіналу. У рейтингу асоціації вона посідає шосте місце.

Світоліна вчетверте виступить на Підсумковому турнірі. Востаннє українська тенісистка змагалася за трофей сезону в 2019 році. Тоді вона дійшла до фіналу, а в сезоні-2018 тріумфувала на WTA Finals.

Цьогоріч Підсумковий турнір запланований на 8-15 листопада. Змагання прийме американський Індіан-Веллс. Захищатиме титул за океаном Єлєна Рибакіна з Казахстану.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.