Ястремська драматично здолала перше коло тенісного турніру в Гуанчжоу

Вітчизняна спортсменка вирвала перемогу в трьох сетах

Українка Даяна Ястремська переграла американську тенісистку Кеті Волинець у стартовому раунді Guangzhou Open. Про це повідомляє «Главком».

У першій партії суперниці йшли нога в ногу. Навіть на брейк української тенісистки в п'ятому геймі Волинець відразу відповіла зворотним. А вирішальним став одинадцятий гейм – Ястремська ще раз узяла подачу опонентки та закрила сет на своїй.

Американка українського походження сповна реабілітувалася в другій партії. Вона взяла п'ять (!) геймів зі старту сету. Лише в шостому представниця України змогла розмочити рахунок. Однак, Волинець тут же реалізувала сетбол на власній подачі.

Третя партія перетворилася на трилер. Ястремська двічі віддала очки на власній подачі та, здавалося, вже безнадійно «горіла» (2:5). Проте, українська тенісистка проявила характер і перевела сет на тай-брейк, де й дотиснула американську тенісистку (9:7).

Guangzhou Open. Перший раунд

Даяна Ястремська (Україна) – Кеті Волинець (США, 8) – 7:5, 1:6, 7:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.