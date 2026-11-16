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Еліна Світоліна зіграла у фіналі Підсумкового турніру: результат матчу проти Мірри Андреєвої

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Еліна Світоліна зіграла у фіналі Підсумкового турніру: результат матчу проти Мірри Андреєвої
фото: Інстаграм Еліни Світоліної

Доля чемпіонки Підсумкового турніру WTA визначилася у двох сетах

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026. Про це повідомляє «Главком»

Еліна Світоліна та Мірра Андреєва зустрічалися перед фіналом на груповому етапі Підсумкового. Тоді Еліна Світоліна не змогла нав'язати боротьбу «нейтральній» третій ракетці світу, поступившись 4:6, 0:6. Однак фінальний поєдинок був зовсім не схожим на їхній попередній матч. 

У першій партії Еліна Світоліна постійно була у ролі наздоганяючої. Вона віддала суперниці перший гейм на своїй подачі, але потім змогла зробити зворотній брейк і зрівняти рахунок до 2:2. Далі наша тенісистка навіть стала ситуативною лідеркою сету (3:2), але потім програла три поспіль гейми і рахунок став 3:5. Українку це не спинило, бо вона відігралася і зробила рахунок 5:5, але кінцівка все ж залишилася за росіянкою – 5:7.  

У другому сеті грі була притаманна подібна динаміка. Партія знову почалася з брейку від Андреєвої, але Світоліна у дуже важкому геймі вирвала собі зворотній брейк. Українка після цього знову заробила лідерство (2:1), утім після цього третя ракетка світу видала серію з трьох поспіль виграних геймів поспіль, що зробило рахунок 2:4. Вирішальним геймом другої партії став сьомий гейм, де Андреєва мала одразу чотири можливості заробити подачу на матч. Жодну з них вона не реалізувала, і Світоліна отримала шанс залишитися у грі. 

Наступний гейм Андреєва, тому Світоліна опинилася під значним тиском, де їй треба було брати два гейми поспіль. На жаль, зробити їй це не вдалося, і тому титул чемпіонки Підсумкового турніру відійшов Міррі Андреєвій. 

Підсумковий турнір WTA. Фінал

Еліна Світоліна (6) – Мірра Андреєва (3) 5:7, 3:6

Еліна Світоліна утретє грала у фіналі Підсумкового турніру: у 2018 році вона перемогла Слоан Стівенс, а у 2019 поступилася Ешлі Барті. Мірра Андреєва грала на цій стадії вперше. 

Нагадаємо, що перед цим Еліна Світоліна з яскравим розгромом переможниці Вімблдона вийшла до фіналу Підсумкового турніру

Теги: Еліна Світоліна Підсумковий турнір теніс

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