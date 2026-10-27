Путін відмовився від поступок щодо захоплення всього Донбасу – Reuters

Путін заявив лідерам Фінляндії та Норвегії, що Росія не відмовиться від планів захопити весь Донбас

Російський диктатор заявив лідерам Фінляндії та Норвегії, що Москва не збирається відмовлятися від своїх територіальних вимог щодо України

Російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявив, що Росія не піде на компроміс щодо захоплення всієї території Донбасу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, яке цитує джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника агентства, Путін дав зрозуміти європейським лідерам, що Москва не має наміру відмовлятися від своєї мети встановити контроль над усім Донбасом. У відповідь Стубб і Стере наголосили на необхідності досягнення справедливого миру.

Телефонна розмова відбулася 27 жовтня. Лідери Фінляндії та Норвегії ініціювали контакт із Путіним, щоб обговорити можливості завершення російсько-української війни та подальші дипломатичні кроки.

Водночас офіційне повідомлення Кремля не містило жодних ознак готовності Росії до поступок. Російська сторона заявила, що тривалий мир можливий лише за умови повного врахування її інтересів, а також звинуватила країни ЄС і НАТО у затягуванні війни.

Після переговорів із Путіним Стубб і Стере зв'язалися з президентом України Володимиром Зеленським та поінформували його про результати розмови.

За словами українського президента, європейські лідери наголосили на необхідності реальних кроків Росії для деескалації, зокрема припинення ударів по українській енергетиці та інфраструктурі. Сторони також обговорили підготовку тристоронніх переговорів України, США та Росії, запланованих на листопад.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про телефонну розмову Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії. Переговори відбулися за погодженням з Україною, а їхньою метою було донести до Кремля позицію щодо завершення війни.

Також Кремль розкрив свою версію переговорів. Російська сторона заявила, що учасники домовилися продовжувати прямі телефонні контакти, однак конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій не оголосила.