Путін вимагає віддати Росії чотири області України – ISW

Путін також виступив проти розміщення іноземних військ в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки

Російський диктатор відмовляється від демілітаризованої зони та наполягає на повному контролі над Донеччиною, Луганщиною, Запоріжчиною і Херсонщиною

Російський диктатор Володимир Путін не збирається відмовлятися від територіальних претензій на чотири українські області та не погоджується на створення демілітаризованої зони після завершення війни. Він наполягає, щоб Україна передала Москві території, які російська армія досі не змогла окупувати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише «Главком».

Аналітики звернули увагу на заяви Путіна під час зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та колишнім радником американського президента Джаредом Кушнером. Російський диктатор заявив, що єдиною чіткою лінією розмежування між Росією та Україною має бути державний кордон РФ.

Москва незаконно включила до свого складу Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, хоча російські війська не контролюють їх повністю. За оцінкою ISW, позиція Путіна свідчить, що Кремль погодиться лише на таке завершення війни, за якого отримає повний контроль над усіма чотирма регіонами.

«Путін відмовляється приймати будь-яку запропоновану демілітаризовану зону в післявоєнній Україні або відмовлятися від вимоги, щоб Україна передала частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які російські війська не захопили», – зазначають аналітики.

В ISW також звернули увагу на позицію російського переговорника Володимира Мединського. 11 листопада він заявив, що Москва не погодиться на територіальні обміни з Україною та продовжить розширювати так звану «зону безпеки» на півночі Сумської та Харківської областей.

Крім того, Путін знову виступив проти розміщення іноземних військ в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки. Він назвав їхню присутність «абсолютно неприйнятною» для Росії та пригрозив, що такі військові контингенти стануть законними цілями російських сил.

ISW підсумував, що заяви Путіна та російських переговорників демонструють небажання Кремля відмовлятися від початкових вимог до України та Заходу.

Варто нагадати, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – державний кордон. Про це заявив Путін під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі