Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами

Російський диктатор захотів посилити контроль за соцмережами через масштабні протести у Франції

Президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Заклик Путіна пролунав на тлі чергової ініціативи Роскомнадзору, який направив до Держдуми законопроєкт про обмеження користування соцмережами для дітей до 14 років. Документ передбачає обов'язкову ідентифікацію неповнолітніх та встановлення лімітів на час їхнього перебування в інтернеті.

У відомстві пояснюють це захистом від «забороненого контенту» та прагненням змусити самі майданчики жорсткіше фільтрувати деструктивні матеріали, оскільки самостійно блокувати весь масив інформації регулятор не в змозі.

За даними дослідження Cloudwards, Росія перебуває на передостанньому місці у світі за рівнем свободи інтернету поруч із Китаєм, Іраном та Пакистаном, поступаючись за рівнем обмежень лише Північній Кореї. У країні вже блокуються або обмежуються ключові міжнародні платформи, такі як YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok, месенджери WhatsApp і Telegram, а також незалежні видання.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна.

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».