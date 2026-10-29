Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
Путін хоче посилити нагляд за росіянами
фото: The Moscow Times

Російський диктатор захотів посилити контроль за соцмережами через масштабні протести у Франції 

Президент РФ Володимир Путін під час виступу на саміті «Росія – Африка» в Москві заявив, що держава повинна впливати на роботу соціальних мереж в інтересах безпеки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Обґрунтовуючи посилення контролю, він послався на масштабні протести у Франції через зростання цін, зауваживши, що місцева влада скаржиться на вплив несуверенних соцмереж, яким важко протидіяти. При цьому конкретних механізмів такого впливу російський диктатор не назвав.

Заклик Путіна пролунав на тлі чергової ініціативи Роскомнадзору, який направив до Держдуми законопроєкт про обмеження користування соцмережами для дітей до 14 років. Документ передбачає обов'язкову ідентифікацію неповнолітніх та встановлення лімітів на час їхнього перебування в інтернеті.

У відомстві пояснюють це захистом від «забороненого контенту» та прагненням змусити самі майданчики жорсткіше фільтрувати деструктивні матеріали, оскільки самостійно блокувати весь масив інформації регулятор не в змозі.

За даними дослідження Cloudwards, Росія перебуває на передостанньому місці у світі за рівнем свободи інтернету поруч із Китаєм, Іраном та Пакистаном, поступаючись за рівнем обмежень лише Північній Кореї. У країні вже блокуються або обмежуються ключові міжнародні платформи, такі як YouTube, X, Instagram, Facebook, TikTok, месенджери WhatsApp і Telegram, а також незалежні видання.

Раніше повідомлялося, що російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека» вирізав із закордонних серіалів фрагменти з критикою та жартами про Володимира Путіна. 

У документальних проєктах прибрали згадки про пристрасть президента РФ до розкоші, зауваження американських політиків, а також історії про шпигунство на горі Афон. У художніх стрічках вилучили порівняння з Путіним у «Білому лотосі», згадки про компромат у «Мільярдах» та сцену з мотрійками-правителями в «Убиваючи Єву».

Теги: росія путін соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемир’я зараз чи переговори в листопаді: чому Україна та Росія по-різному бачать мир
Перемир’я зараз чи переговори в листопаді: чому Україна та Росія по-різному бачать мир
22 жовтня, 15:25
Російська диверсійна кампанія в Європі не досягла головної мети, вважає головком НАТО
Головком НАТО зробив заяву про серію російських диверсій у Європі
29 вересня, 10:21
Китайський гібридний автомобіль із можливістю підзарядки в автосалоні в Москві
Росіяни масово переходять на китайські електромобілі через українські атаки, які призвели до дефіциту палива
5 жовтня, 01:59
Російська блогерка показала чек-лист, який отримала в перинатальному центрі
Вагітні в Іркутську отримали «чек-листи при підозрі на чуму»
5 жовтня, 22:01
Депутати Держдуми Геннадій Зюганов заявив про наближення «великої війни» з Європою
Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу
1 жовтня, 15:36
Пєсков зробив заяву стосовно затриманого російського пропагандиста
Кремль звернувся до росіян на тлі затримання пропагандиста Звінчука
9 жовтня, 19:53
Росіяни зруйнували всі потужності заводу на Київщині
Росіяни знищили завод із виробництва мастил на Київщині
12 жовтня, 17:10
Росіянам доводиться стояти зранку до ночі у довжелезних чергах через критичний дефіцит продуктів
На півночі РФ ціни на продукти злетіли на 343%: запроваджено ліміти на продаж
16 жовтня, 18:36
Зеленський висловився про очікування України від майбутніх переговорів із Росією та США
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
25 жовтня, 20:28

Політика

Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
Путін заявив про необхідність посилення державного контролю за соцмережами
Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним
Експрезидент США заявив, що Білий дім стає на коліна перед Путіним
Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні
Пентагон відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні
Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ
Туреччина заявила про готовність сприяти відновленню дипломатії між Україною та РФ
Болсонару оголосив себе «законним лідером» Бразилії після приїзду до США
Болсонару оголосив себе «законним лідером» Бразилії після приїзду до США
FT: Південна Корея відновлює взаємини з Росією на тлі охолодження зв'язків з Україною
FT: Південна Корея відновлює взаємини з Росією на тлі охолодження зв'язків з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
101K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua