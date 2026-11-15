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Еліна Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA!

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Еліна Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA!
Еліна Світоліна провела два різні поєдинки за два останні дні
фото: Інстаграм Еліни Світоліної

Українська тенісистка не лишила жодних шансів чешці Лінді Носковій 

Українська тенісистка Еліна Світоліна втретє у своїй кар'єрі вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA. Підкорилося їй це досягнення після неймовірно впевненої перемоги над Ліндою Носковою. Про це повідомляє «Главком»

Для перемоги над чешкою Ліндою Носковою, яка цього року увірвалася до еліти завдяки перемозі на Вімблдоні, українській тенісистці знадобилася лише 1 година та 5 хвилин. У першій партії ініціатива спершу була в Лінди Носкової, яка зробила стартовий брейк. Проте Еліна Світоліна зразу же відповіла брейком, а потім зробила ще два брейки, завершивши партію з рахунком 6:2. 

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Друга партія для нашої тенісистки проводила ще краще. Вона виграла одразу дві поспіль подачі Носкової, повівши з рахунком 5:0. Світоліна мала шанс закрити усі питання на подачі Носкової, отримавши матчпоїнт, проте чешка таки змогла взяти гейм престижу та зробити рахунок 1:5. Більше у неї нічого не вдалося, адже свій гейм на подачі українська тенісистка не віддала, а впевнено його забрала і здобула перемогу 6:2, 6:1. 

Підсумковий турнір WTA. Півфінал

Еліна Світоліна (6) – Лінда Носкова (8) 6:2, 6:1

У фіналі Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна зіграє з «нейтральною» Міррою Андреєвою, яка здолала Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:4. 

Нагадаємо, що добу тому Світоліна розгромила прихильницю Лукашенка Соболенко і вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA

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Теги: теніс Підсумковий турнір Еліна Світоліна

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