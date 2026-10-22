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Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом
Еліна Світоліна опинилася в центрі хейту через розлучення з Гаелем Монфісом
фото: Instagram

19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала масованої атаки хейтерів у соцмережах після заяви про розрив стосунків із французьким тенісистом Гаелем Монфісом, із яким вони були одружені з липня 2021 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph

Звістка про розлучення викликала бурхливу реакцію серед фанатів. Чимало дописувачів соцмереж звинуватили українку в тому, що розрив нібито завадив Монфісу належним чином попрощатися з великим тенісом.

Наступного дня Світоліна оприлюднила ще один допис, пояснивши мотиви цього рішення, однак це не зупинило негатив.

Як повідомляє The Telegraph, під публікаціями спортсменки з’явилася велика кількість образливих і сексистських коментарів. Користувачі соцмереж покладають на Еліну провину за те, що французький тенісист був позбавлений можливості завершити кар'єру перед рідними трибунами.

Як стверджує L’Équipe, після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

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Теги: теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс

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