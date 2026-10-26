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Сіннер змінив рішення щодо завчасного завершення сезону-2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Сіннер змінив рішення щодо завчасного завершення сезону-2026
Яннік Сіннер позмагається на Близькому Сході
фото: EFE

Лідер світового рейтингу ще з'явиться на корті цьогоріч

Італійський тенісист Яннік Сіннер передумав достроково завершувати змагальний рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Переможець Вімблдонського турніру вирішив узяти участь в Six Kings Slam. Виставковий турнір відбудеться в аравійському Ер-Ріяді. Нещодавно організатори перенесли змагання на грудень, що й посприяло рішенню італійця.

Спершу Six Kings Slam запланували на жовтень. Утім, безпекова ситуація у регіоні змусила організаторів перенести турнір через очікувані логістичні проблеми. До кінця року Сіннер встигне відновитися від травми коліна.

Сіннер не виходив на корт із липня. Останнім турніром для нього цьогоріч став Вімблдон. Там лідер світового рейтингу завоював другий поспіль титул. Попри відсутність на US Open та інших великих турнірах, він досі залишається лідером рейтингу Асоціації теніситів-професіоналів (ATP).

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Яннік Сіннер

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