У півфіналі Еліна Світоліна зіграє проти Лінди Носкової

Еліна Світоліна продовжує перемагати на Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над другою ракеткою світу Аріною Соболенко у матчі третього туру Підсумкового турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Попри стартові 0:2, Світоліна перехопила ініціативу та у наступних семи геймах першого сету поступилася лише одним.

У другому сеті Соболенко перехопила ініціативу, українка опинилася у складному становищі, поступаючись 1:5. Світоліній вдалося скоротити відставання, вигравши два гейми поспіль, однак партію вона все ж програла – 3:6.

Вирішальний сет розпочався з брейка Соболенко. Проте після цього Світоліна видала серію з п'яти виграних геймів поспіль. У підсумку українка закрила матч із рахунком 6:1.

Теніс. Підсумковий турнір WTA, третій тур

Аріна Соболенко – Еліна Світоліна (Україна) 3:6, 6:3, 1:6

У півфіналі Еліна Світоліна зіграє проти Лінди Носкової. Матч відбудеться у суботу, 14 листопада.

Підтримка Соболенко Лукашенка

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA, обігравши чешку Кароліну Мухову в трьох сетах.