Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника

Українка три рази за кар'єру виходила у 1/4 фіналу Уханя

Півфінали та фінал відбудться 17 та 18 жовтня відповідно

Визначено півфінальні пари WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

До півфінальних поєдинків пробились чотири тенісистки: Іга Свьонтек (Польща), Соней Картал (Велика Британія), Альона Остапненко (Латвія) та Марія Саккарі (Греція).

Українка Еліна Світоліна поступилась представниці Великої Британії у чвертьфіналі та залишила турнір.

Результати чвертьфіналів WTA 1000 Ухань

Енн Лі (США) – Іга Свьонтек (Польща) – 4:6, 1:6

Майя Хвалінська (Польща) – Марія Саккарі (Греція) – 6:0, 3:6, 7:5

Еліна Світоліна (Україна) – Соней Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:2, 4:6

Діана Шнайдер – Альона Остапенко (Латвія) – 6:7 (6:8), 1:6

Півфінальні пари WTA 1000 в Ухані

Іга Свьонтек (Польща) – Майя Хвалінська (Польща) – 12:00

Соней Картал (Велика Британія) – Альона Остапенко (Латвія) – 13:30

До слова, Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною у чвертьфіналі Уханя.

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