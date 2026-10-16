Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника
Півфінали та фінал відбудться 17 та 18 жовтня відповідно
Визначено півфінальні пари WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».
До півфінальних поєдинків пробились чотири тенісистки: Іга Свьонтек (Польща), Соней Картал (Велика Британія), Альона Остапненко (Латвія) та Марія Саккарі (Греція).
Українка Еліна Світоліна поступилась представниці Великої Британії у чвертьфіналі та залишила турнір.
Результати чвертьфіналів WTA 1000 Ухань
- Енн Лі (США) – Іга Свьонтек (Польща) – 4:6, 1:6
- Майя Хвалінська (Польща) – Марія Саккарі (Греція) – 6:0, 3:6, 7:5
- Еліна Світоліна (Україна) – Соней Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:2, 4:6
- Діана Шнайдер – Альона Остапенко (Латвія) – 6:7 (6:8), 1:6
Півфінальні пари WTA 1000 в Ухані
- Іга Свьонтек (Польща) – Майя Хвалінська (Польща) – 12:00
- Соней Картал (Велика Британія) – Альона Остапенко (Латвія) – 13:30
До слова, Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною у чвертьфіналі Уханя.
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