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Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Світоліна вибула: визначено півфінальні пари уханьського тисячника
Українка три рази за кар'єру виходила у 1/4 фіналу Уханя
фото: Instagram Еліни Світоліної

Півфінали та фінал відбудться 17 та 18 жовтня відповідно

Визначено півфінальні пари WTA 1000 в Ухані. Про це повідомляє «Главком».

До півфінальних поєдинків пробились чотири тенісистки: Іга Свьонтек (Польща), Соней Картал (Велика Британія), Альона Остапненко (Латвія) та Марія Саккарі (Греція).

Українка Еліна Світоліна поступилась представниці Великої Британії у чвертьфіналі та залишила турнір.

Результати чвертьфіналів WTA 1000 Ухань

  • Енн Лі (США) – Іга Свьонтек (Польща) – 4:6, 1:6
  • Майя Хвалінська (Польща) – Марія Саккарі (Греція) – 6:0, 3:6, 7:5
  • Еліна Світоліна (Україна) – Соней Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:2, 4:6
  • Діана Шнайдер – Альона Остапенко (Латвія) – 6:7 (6:8), 1:6

Півфінальні пари WTA 1000 в Ухані

  • Іга Свьонтек (Польща) – Майя Хвалінська (Польща) – 12:00
  • Соней Картал (Велика Британія) – Альона Остапенко (Латвія) – 13:30

До слова, Соней Картал поділилась враженнями від перемоги над Еліною Світоліною у чвертьфіналі Уханя.

Раніше повідомлялось про те, що капітан збірної України Ілля Марченко та тенісистка національної команди Ангеліна Калініна претендують на потрапляння до символічної збірної Кубок Біллі Джин Кінг 2026.

Теги: Еліна Світоліна Марія Саккарі теніс

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