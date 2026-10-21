Костюк достроково завершила серію тенісних турнірів в Азії

Друга ракетка України пояснила відмову від виступів у Китаї та Японії

Українка Марта Костюк знялася з низки турнірів через проблеми зі здоровям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсменки.

Вітчизняна тенісистка не змогла завершити матч другого раунду Ningbo Open. Вона програла перший сет безпрапорній росіянці Єкатєріні Алєксандровіій (4:6), а на другий не вийшла. Після виклику фізіотерапевта Костюк відмовилася від продовження боротьби.

«Біль у запясті повернувся, і хоч як сильно я хочу продовжувати грати, розумію, що необхідно дати йому більше часу на відновлення. Сподіваюся, незабаром знову повернутися на корт. Спасибі за вашу підтримку. До зустрічі наступного року, Азіє», – написала українка.

Костюк після завершення виступів у китайському Нінбо пропустить ще один азійський турнір. Наступного тижня вона мала стартувати на Tokyo Open у Японії. Також українська тенісистка втратила шанси кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.