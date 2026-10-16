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Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Світоліна сенсаційно програла чвертьфінал турніру в Китаї
Еліна Світоліна зачохлила ракетку в Ухані
фото: EFE

Перша ракетка України вилетіла від суперниці з другої сотні рейтингу

Українка Еліна Світоліна зазнала поразки від британської тенісистки Сонай Картал у рамках 1/4 фіналу Wuhan Open. Про це повідомляє «Главком».

Представниця Сполученого Королівства здивувала потужним стартом. Вона набрала три пункти поспіль, зокрема взяла одну подачу Світоліної. Остання спробувала стабілізувати ситуацію, але Картал зі ще одним брейком у восьмому геймі повела за сетами.

Сценарій другої партії вийшов дзеркальним. Тепер українська тенісистка краще розпочала сет і двічі взяла подачі Картал. Із двома брейками Світоліна створила солідний гандикап (4:1) і перевела поєдинок у третю партію.

Вирішальний сет виявився найзапеклішим. Опонентки йшли нога в ногу, зосередившись на власних подачах. Розв'язка настала в десятому геймі. Британська тенісистка підстерегла помилки Світоліної та з першої спроби реалізувала матчбол на чужій подачі.

Wuhan Open. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 5) – Сонай Картал (Велика Британія) – 2:6, 6:2, 4:6

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Еліна Світоліна

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