Костюк посеред поєдинку проти росіянки знялася з тенісного турніру в Китаї

Друга ракетка України несподівано завершила виступи в Піднебесній

Українка Марта Костюк поступилася російській тенісистці Єкатєріні Алєксандровій місцем у чвертьфіналі Ningbo Open. Про це повідомляє «Главком».

«Нейтралка» активніше розпочала матч. У першому ж геймі безпрапорна росіянка взяла подачу Костюк. Далі Алєксандрова зосередилася на власних подачах і довела перший сет до перемоги.

Узяти реванш в суперниці українська тенісистка не змогла. У перерві між двома партіями Костюк відмовилася від продовження поєдинку. Перед цим рішенням друга ракетка України викликала на корт фізіотерапевта через ушкодження зап'ястя.

Отже, Алєксандрова потрапила в чвертьфінал змагань у китайському Нінбо без боротьби. Костюк же втратила нагоду потрапити на Підсумковий турнір. Для збереження шансів на WTA Finals їй потрібно було тріумфувати на турнірі.

Ningbo Open. Третій раунд

Єкатєріна Алєксандрова (нейтр.) – Марта Костюк (Україна, 3) – 6:4, відмова

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.