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Перша ракетка світу Єлена Рибакіна сенсаційно залишила WTA 1000 у Пекіні

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Перша ракетка світу Єлена Рибакіна сенсаційно залишила WTA 1000 у Пекіні
Представниця Казахстану є діючою переможницею US Open
фото: Instagram Єлени Рибакіної

Перша ракетка світу поступилась представниці Вірменії Аліні Чараєвій

Перша ракетка світу Єлена Рибакіна сенсаційно поступилась у другому колі тисячника у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Суперницею представниці Казахстану стала Аліна Чараєва (Вірменія). Гра тривала 2 години та 12 хвилин.

Рибакіна доволі очікувано виграла перший сет та, як здавалось, мала б впевнено пробитись до третього кола, аж раптом Чараєва сенсаційно виграла другий та третій сети та вийшла у 1/16 фіналу турніру.

У третьому колі на Аліну Чараєву чекає зустріч з Соней Картал (Велика Британія).

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/32 фіналу

  • Єлена Рибакіна (Казахстан) – Аліна Чараєва (Вірменія) – 6:3, 4:6, 3:6

До слова, українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні, здолавши Катержину Сінякову.

Нагадаємо, Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні у другому колі тисячника у Пекіні.

Раніше Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу над Маєю Хвалінською на WTA 1000 у Пекіні.

 

Теги: теніс Єлєна Рибакіна

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