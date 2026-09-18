Марта Костюк вилетіла з «п'ятисотника» у Гваладахарі від нейтралки

Марта Костюк вже 24 вересня зіграє з Бельгією на Кубку Біллі Джин Кінг

Українка поступилась Людмилі Самсоновій

Марта Костюк поступилась «нейтралці» Людмилі Самсоновій у чвертьфіналі WTA 500 у Гваладахарі. Про це повідомляє «Главком».

Українка розпочала відразу зі стадії 1/4 фіналу, проте далі пробитись не зуміла. Протистояння тривало 2 години та 29 хвилин.

У першому сеті Костюк здобула перемогу з рахунком 6:4. З другого сету Самсонова пішла на камбек, спочатку вигравши з рахунком 6:2, а згодом з рахунком 7:5.

24 вересня Марта Костюк разом зі збірною України зустрінеться з Бельгією у четверть фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

WTA 500 Гвадалахара. Хард, 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Людмила Самсонова – 6:4, 2:6, 5:7

Раніше капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко підтвердив, що Олійникова пропустить фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

До слова, раніше відбулось жеребкування протистояння збірних Кіпру та України у Кубку Девіса. Протистояння відбудеться 19 та 20 вересня.