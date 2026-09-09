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Оприлюднено заявку збірної Украаїни на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Оприлюднено заявку збірної Украаїни на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса
Георгій Кравченко дебютую у складі команди Кубку Девіса
фото: пресслужба ФТУ. Георгій Кравченко

Протистояння заплановано на 19-20 вересня

Оприлюднено зявку збірної України на на гру з Кіпром в першому раунді Другої Світової групи Кубка Девіса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації тенісу України.

До складу збірної, каптіаном якої є Орест Терещук, включені Георгій Кравченко, Владислав Орлов, Олексій Крутих, Олександр Овчаренко, Володимир Якубенко. Для Кравченка та Якубенка це протистояння стане дебютним у Кубку Девіса.

Збірні України та Кіпру будуть змагатись за путівку до плей-оф Першої Світової групи.

Протистояння заплановане на 19-20 вересня 2026 року. Відбудеться воно на хардовому покритті у Ніокосії.

Нагадаємо, що за виступи на US Open Марта Костюк заробила 505 тисяч євро: вона дійшла до 1/8 фіналу в одиночному розряді та до другого кола парного розряду.

 

 

Теги: теніс Кубок Девіса

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