Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде у топ-10 рейтингу WTA

Марта Костюк гарантувала собі дебют у топ-10 рейтингу WTA завдяки потраплянню до четвертого кола US Open

Костюк підкорилося нове досягнення

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде в топ-10 світового рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Марта Костюк гарантувала собі дебют у топ-10 рейтингу WTA завдяки потраплянню до четвертого кола US Open.

В оновленому рейтингу WTA, який буде опублікований у понеділок, 14 вересня, Костюк підніметься на рекордну для себе 10-ту позицію – в активі українки буде 3980 очок.

Як повідомлялося, Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у четвертому раунді US Open.

Третій сет вирішив долю гри. У перших чотирьох геймах очки набирали ті, хто подавав. Далі розпочалися гойдалки. Носкова оформила два брейки проти одного в українки. Костюк узяла власну подачу, та її опонентка скористалася гандикапом і закрила партію і матч із шостого матчпоїнту.

У чвертьфіналі Носкова зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою.

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.