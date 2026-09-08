Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде у топ-10 рейтингу WTA
Костюк підкорилося нове досягнення
Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде в топ-10 світового рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».
Марта Костюк гарантувала собі дебют у топ-10 рейтингу WTA завдяки потраплянню до четвертого кола US Open.
В оновленому рейтингу WTA, який буде опублікований у понеділок, 14 вересня, Костюк підніметься на рекордну для себе 10-ту позицію – в активі українки буде 3980 очок.
Як повідомлялося, Марта Костюк поступилася чешці Лінді Носковій у четвертому раунді US Open.
Третій сет вирішив долю гри. У перших чотирьох геймах очки набирали ті, хто подавав. Далі розпочалися гойдалки. Носкова оформила два брейки проти одного в українки. Костюк узяла власну подачу, та її опонентка скористалася гандикапом і закрила партію і матч із шостого матчпоїнту.
У чвертьфіналі Носкова зустрінеться з першою ракеткою світу Аріною Сабалєнкою.
Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.
«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.
Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.
У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.
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