Марта Костюк без жодного зіграного матчу вийшла до 1/4 фіналу турніру в Мексиці

Наступною суперницею Костюк стане переможниця матчу між американкою Дей та росіянкою Самсоновою

Марта Костюк не зіграла жодного матчу, але вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Гвадалахарі. Про це повідомляє «Главком».

Українська тенісистка, яка отримала перший номер посіву, стартувала на турнірі одразу з другого кола.

У своєму першому матчі Костюк мала зустрітися з американкою Тейлор Таунсенд. Однак суперниця знялася зі змагань через хворобу.

Таким чином, Марта автоматично отримала путівку до 1/4 фіналу. Її наступною суперницею стане переможниця матчу між американкою Кайлою Дей та росіянкою Людмилою Самсоновою.

Костюк розпочала цей тиждень на 10-й позиції світового рейтингу WTA — це найвищий показник у її кар'єрі.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.