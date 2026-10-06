Лідер світового тенісу достроково завершив сезон

Зірковий спортсмен зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям

Італійський тенісист Яннік Сіннер не повернеться на корт у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennis TV.

Перший номер класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) вирішив не форсувати відновлення виступів. Травма правого коліна потребує тривалого періоду відновлення. Сіннер прагне підійти повністю здоровим до сезону-2027.

«Останні кілька років, особливо кінцівка сезону в Турині (місто приймає Підсумковий турнір – «Главком»), приносили мені багато дуже чудових емоцій. Та цей рік буде зовсім іншим. Зараз я також повинен попіклуватися про кар'єру в тривалій перспективі. Я зроблю все можливе, щоб знову бути готовим на 100 %», – заявив італієць.

Сіннер не виходив на корт із липня. Останнім турніром для нього цьогоріч став Вімблдон. Там лідер світового рейтингу завоював другий поспіль титул. Попри відсутність на US Open та інших великих турнірах, він залишився лідером рейтингу ATP.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.