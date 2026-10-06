Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Лідер світового тенісу достроково завершив сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер світового тенісу достроково завершив сезон
Яннік Сіннер надовго зачохлив ракетку
фото: EFE

Зірковий спортсмен зіштовхнувся з проблемами зі здоров'ям

Італійський тенісист Яннік Сіннер не повернеться на корт у 2026 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tennis TV.

Перший номер класифікації Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) вирішив не форсувати відновлення виступів. Травма правого коліна потребує тривалого періоду відновлення. Сіннер прагне підійти повністю здоровим до сезону-2027.

«Останні кілька років, особливо кінцівка сезону в Турині (місто приймає Підсумковий турнір – «Главком»), приносили мені багато дуже чудових емоцій. Та цей рік буде зовсім іншим. Зараз я також повинен попіклуватися про кар'єру в тривалій перспективі. Я зроблю все можливе, щоб знову бути готовим на 100 %», – заявив італієць.

Сіннер не виходив на корт із липня. Останнім турніром для нього цьогоріч став Вімблдон. Там лідер світового рейтингу завоював другий поспіль титул. Попри відсутність на US Open та інших великих турнірах, він залишився лідером рейтингу ATP.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

Читайте також:

Теги: Яннік Сіннер теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Снігур завершила виступи в Піднебесній
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Сьогодні, 10:29
Еліна Світоліна залишається у боротьбі за трофей
Світоліна прокоментувала вихід в 1/8 фіналу China Open
Вчора, 15:58
Дар'я Снігур набрала хорошу форму
Снігур уперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу тенісних «тисячників»
4 жовтня, 15:13
Українка четвертий раз у кар'єрі пробилась до 1/8 тисячника у Пекіні
Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Вчора, 14:05
Марта Костюк все ще відновлюється від ушкодження
Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір
30 вересня, 18:23
Марта Костюк провела пресконференцію у Києві
З ким з іноземних тенісисток товаришує Марта Костюк? Відповідь зірки українського спорту
26 вересня, 11:39
Поліна Скляр зіграє за Україну у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Вчора, 16:26
Новак Джоковіч не втомлюється переписувати історію змагань
Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу
2 жовтня, 18:58
Україна займає третю позицію рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу зберегла позиції у рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
29 вересня, 18:30

Теніс

Лідер світового тенісу достроково завершив сезон
Лідер світового тенісу достроково завершив сезон
Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»
Фонд Марти Костюк запустив на Житомирщині проєкт «Шкільний матч-пойнт»
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Снігур програла нейтральній росіянці в 1/8 фіналу тенісного турніру в Пекіні
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
Російський тенісист Медведєв влаштував істерику та влучив м'ячем вболівальнику в голову
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці
Дві українки зуміли пробитись до 1/8 фіналу пекінского WTA 1000: відомі їхні суперниці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
116K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua