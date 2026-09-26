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Україна – Чехія: де дивитися фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Чехія: де дивитися фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Гра Україна – Чехія розпочнеться о 12:00 за київським часом
фото: Billie Jean King Cup

Україна вперше в своїй історії зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг

У неділю, 27 вересня, жіноча збірна України з тенісу в китайському місті Шеньчжень зіграє фінальний поєдинок Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У фіналі суперником нашої збірної стане команда з Чехії.

Де дивитися гру Україна – Чехія

Трансляція матчу Україна – Чехія відбудеться на YouTube Setanta Sports. 

Гра Україна – Чехія розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).

Україна вперше в своїй історії зіграє у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна впевнено перемогла італійку Жасмін Паоліні в 1/2 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Перша ракетка України потужно розпочала, вигравши три гейми зі старту. На два брейки Світоліної італійська тенісистка відповіла однією взятою подачею суперниці. Та в сьомому геймі українка ще раз оформила брейк і відразу закрила сет на власній подачі.

Ще яскравіше Світоліна розпочала другу партію. Цього разу вона виграла чотири стартові гейми. З двома брейками за плечима українська тенісистка дозволила Паоліні розмочити рахунок у п'ятому геймі.

Італійка змогла набрати ще один пункт. Та не більше. У восьмому геймі Світоліна вийшла подавати на сет. І перший же матчбол українка реалізувала та вивела національну команду в перший в історії фінал турніру. Суперником там буде збірна Чехії.

Нагадаємо, Еліна Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

Теги: Кубок Біллі Джин Кінг теніс

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