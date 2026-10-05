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Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еліна Світоліна пробилась до 1/8 пекінського тисячника
Українка четвертий раз у кар'єрі пробилась до 1/8 тисячника у Пекіні
фото: Instagram Еліни Світоліної

У 1/16 фіналу Світоліна здолала Марію Саккарі

Українка Еліна Світоліна (WTA 6) здолала Марію Саккарі (WTA 25) та пробилась до 1/8 фіналу WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Наша спортсменка вшосте зустрілась з представницею Греції та переграла її у четвертий раз.

Світоліній вистачило двох сетів для того, щоб обіграти Саккарі, яка давала доволі непоганий супротив.

У 1/8 фіналу на Еліну чекає протистояння з Енн Лі (WTA 21) зі США.

WTA 1000 Пекін. Хард, 1/16 фіналу

  • Марія Саккарі (Греція) – Еліна Світоліна (Україна) – 4:6, 5:7

Окрім Світоліної до 1/8 фіналу Пекіна пробилась і Дарія Снігур, яка у третьому колі здолала Тайлу Престон з Австралії. Наступною її супрницею стане «нейтралка» Мірра Андрєєва.

Даяна Ястремська, у свою чергу, залишила турнір, у третьому колі поступившись Сіньї Краус (Автрія).

До слова, тенісистка Марія Тимофєєва, яка нині представляє Узбекистан, лишилася без годинника під час турніру WTA 1000 у Пекіні.

Теги: теніс Еліна Світоліна

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