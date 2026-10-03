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Три українки пробились до 1/16 фіналу пекінського WTA 1000: відомі їхні суперниці

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Три українки пробились до 1/16 фіналу пекінського WTA 1000: відомі їхні суперниці
Вперше в історії три українських спортсменки пробились до третього кола Пекіна
фото: Instagram Еліни Світоліної

Тисячник у Пекіні стартував 30 жовтня та триматиме до 11 листопада

Усі три українські тенісистки пробились до третього кола WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Першою путівку до 1/16 фіналу здобула Даяна Ястремська: 2 жовтня вона перемогла представницю Польщі Маю Хвалінську.

Того ж дня справжню сенсацію створила Дарія Снігур, яка переграла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні.

3 жовтня свою путівку далі виборола Еліна Світоліна, яка здолала Катержину Сінякову (Чехія).

Суперниці українських тенісисток у третьому раунді WTA 1000 у Пекіні

  • Сінья Краус (Австрія) – Даяна Ястремська (Україна) – 4 жовтня, 06:00 за Києвом
  • Дар'я Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 4 жовтня, 09:00 за Києвом
  • Марія Саккарі (Греція) – Еліна Світоліна (Україна) – 5 жовтня, час уточнюється

До слова, тисячник у Пекіні сенсаційно залишила перша ракетку світу Єлена Рибакіна – представниця Казахстану поступилась Аліні Чараєвій.

 

Теги: теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська Дарія Снігур

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