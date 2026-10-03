Три українки пробились до 1/16 фіналу пекінського WTA 1000: відомі їхні суперниці

Вперше в історії три українських спортсменки пробились до третього кола Пекіна

Тисячник у Пекіні стартував 30 жовтня та триматиме до 11 листопада

Усі три українські тенісистки пробились до третього кола WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Першою путівку до 1/16 фіналу здобула Даяна Ястремська: 2 жовтня вона перемогла представницю Польщі Маю Хвалінську.

Того ж дня справжню сенсацію створила Дарія Снігур, яка переграла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні.

3 жовтня свою путівку далі виборола Еліна Світоліна, яка здолала Катержину Сінякову (Чехія).

Суперниці українських тенісисток у третьому раунді WTA 1000 у Пекіні

Сінья Краус (Австрія) – Даяна Ястремська (Україна) – 4 жовтня, 06:00 за Києвом

Дар'я Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 4 жовтня, 09:00 за Києвом

Марія Саккарі (Греція) – Еліна Світоліна (Україна) – 5 жовтня, час уточнюється

До слова, тисячник у Пекіні сенсаційно залишила перша ракетку світу Єлена Рибакіна – представниця Казахстану поступилась Аліні Чараєвій.