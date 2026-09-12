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Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської
Дім сім'ї тенісистки було зруйновано російською ракетою
фото: Instagram Даяни Ясстремської

Про це тенісистка повідомила у своєму Instagram

Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належить сім'ї тенісистки Даяни Ястремської. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсменки.

Сталось це під час нічної атаки ворога на Одесу 12 вересня.

«Цієї ночі... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає «русский мир». Пряме влучання крилатої ракети «Калібр», написала Ястрмеська.

Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської фото 1
фото: Instagram Даяни Ястремської

Згідно з повідомленням голови одеської ОВА Олега Кіпера, від нічної атаки постраждало 28 людей.

Даяна Ястремська завершила свої виступи на US Open ще у першому раунді: українка з рахунком 2:1 поступилась Лукреції Стефаніні з Італії.

До слова, український тенісист Сергій Стаховський демобілізувався в запас після чотирьох років служби.

До слова, Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Теги: Даяна Ястремська теніс

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