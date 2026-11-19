Фернандо Мурсієго поставив запитання, чи не настав час Світоліній переглянути свою позицію

Іспанський Eurosport зробив недоступною авторську колонку, в якій журналіст Фернандо Мурсієго поставив під сумнів незмінну позицію Еліни Світоліної щодо російських тенісисток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Зникнення матеріалу сталося після того, як редакція BTU опублікувала розгорнуту відповідь на аргументи журналіста у своєму англомовному акаунті в X.

17 листопада на сайті Eurosport Spain вийшла колонка Фернандо Мурсієго під назвою «¿Hasta cuándo, Svitolina?» («Скільки ще, Світоліна?»). Матеріал був присвячений поведінці української тенісистки під час фіналу Підсумкового турніру WTA в Індіан-Веллсі, де вона поступилася Міррі Андрєєвій (5:7, 3:6).

Під час церемонії нагородження Еліна, яка виступала першою, не згадала Андрєєву у своїй промові. Також після завершення фіналу українка традиційно не потиснула руку російській суперниці, дотримуючись своєї позиції від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Натомість уже після виступу Світоліної Андрєєва у своїй промові привітала українку з успішним сезоном і відзначила її повернення до тенісу після народження доньки. Публічної відповіді Світоліної на ці слова не було.

Саме ці обставини стали приводом для колонки іспанського журналіста.

Що написав журналіст Eurosport?

У своєму матеріалі Мурсієго назвав слова Андрєєвої проявом захоплення, поваги та людяності. Автор вважав, що росіянка продемонструвала зрілість, тоді як Світоліна не зробила кроку назустріч суперниці.

«19-річна дівчина продемонструвала жест зрілості, який прокладав міст до зближення», – написав журналіст, коментуючи виступ Андрєєвої на церемонії нагородження.

Далі Мурсієго визнав, що не знає, як це – жити роками під загрозою бомбардувань і бачити, як війна руйнує життя, сім’ї та міста. Однак після цього поставив запитання, чи не настав час Світоліній переглянути свою позицію.

«Але час минув. Війна триває, страждання України залишаються реальністю, а позиція Світоліної залишається практично незмінною. На цьому етапі я вважаю цілком правомірним запитати, чи має така дистанція зберігатися назавжди», – зазначив автор.

Окрему частину колонки Мурсієго присвятив Андрєєвій, якій на момент початку повномасштабного російського вторгнення було 14 років.

«Є одна річ, яку мені дуже важко зрозуміти: у чому провина Мірри Андрєєвої? Яку відповідальність вона могла нести за політичні та військові рішення своєї країни?» – запитав журналіст.

На його думку, Світоліна могла б привітати російську суперницю, не відмовляючись при цьому від своїх переконань.

«Світоліна не стала б меншою українкою, якби потиснула руку Андрєєвій. Так само якби привітала її з перемогою або визнала її досягнення. Ніщо з цього не означало б зраду своєї країни, забуття жертв або применшення страждань своїх співвітчизників».

Мурсієго також запропонував розглядати рукостискання як можливий символічний крок до примирення.

«Хіба не повинні саме спортсменки бути прикладом того, що між людьми з країн, які перебувають у конфлікті, може існувати братерство?» – написав автор.

Наприкінці колонки журналіст визнав, що ніхто не має права вимагати від Світоліної змінити її позицію, оскільки її біль та обставини належать лише їй. Водночас він додав, що «безстрокове збереження такої позиції – не найкраще рішення».

Відповідь на колонку в Eurosport

Насамперед BTU звернули увагу на суперечність в аргументації автора: журналіст визнає, що Росія продовжує війну проти України, але водночас запитує, чому за майже п’ять років позиція української тенісистки не змінилася.

BTU поставили зустрічне запитання: що саме повинно змінитися у ставленні Світоліної, якщо не змінилися обставини, через які вона відмовилася від традиційних жестів спортивної поваги з російськими та білоруськими суперницями?

Ще одним важливим аргументом відповіді стало те, що Світоліна ніколи не покладала на Андрєєву особисту відповідальність за початок війни. Рішення не потискати руку російським тенісисткам не означає звинувачення кожної з них у діях російської влади.

Окремо звернули увагу на обставину, яку Мурсієго не згадав у своїй колонці.

16 листопада Володимир Путін офіційно привітав Андрєєву з перемогою на WTA Finals. Раніше, у вересні 2025 року, він також нагородив російську тенісистку медаллю ордена «За заслуги перед Вітчизною» I ступеня після здобуття срібної медалі Олімпійських ігор у Парижі.

У зв’язку з цим поставили запитання: чи повинна Еліна Світоліна приєднатися до привітань Андрєєвої від Володимира Путіна – президента країни, яка продовжує воювати проти України?

Водночас у публікації BTU наголосили, що не звинувачують Андрєєву в рішеннях Путіна. Проте вважають неправильним вимагати від української спортсменки ігнорувати цей контекст.

Ще одним важливим моментом стало питання примирення, про яке писав Мурсієго. У своїй відповіді журналісти нагадали, що для українців війна – це не абстрактне політичне протистояння, а щоденна реальність, яка включає російські удари, загибель людей, руйнування житла та спортивної інфраструктури.

Вони також згадали, що Світоліній готуватися до WTA Finals допомагав Сергій Стаховський – колишній професійний тенісист, який понад чотири роки служив у Силах оборони України.

«Україні не потрібне символічне рукостискання. Україні потрібно, щоб Росія припинила її атакувати», – наголосили BTU у своїй публікації.

Завершили свій допис відповіддю на головне запитання іспанського журналіста – «Скільки ще, Світоліна?».

Позиція полягає в тому, що Еліна має право дотримуватися своїх переконань стільки, скільки вважатиме за необхідне, і не повинна змінювати їх лише тому, що від початку війни минуло майже п’ять років.

Що сталося зі статтею Eurosport після відповіді

Після публікації допису BTU колонка Фернандо Мурсієго стала недоступною за оригінальним посиланням на сайті Eurosport.

Під час повторної перевірки сторінка повертала помилку 404. При цьому заголовок матеріалу все ще залишався у переліку публікацій Eurosport, присвячених Підсумковому турніру WTA.

Крім того, за спостереженнями редакції BTU, допис із посиланням на колонку зник і з офіційного акаунту іспанського Eurosport у X.

Нагадаємо, Еліна Світоліна поступилася Міррі Андрєєвій у фіналі Підсумкового турніру WTA 2026.