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Легендарна тенісистка продовжила сумну серію у Китаї

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Легендарна тенісистка продовжила сумну серію у Китаї
Вінус Вільямс зачохлила ракетку в Піднебесній
фото: EFE

Культова спортсменка не перемагає понад рік

Американка Вінус Вільямс зазнала поразки від австрійської тенісистки Лілли Таггер на старті Guangzhou Open. Про це повідомляє «Главком».

Титулована американська тенісистка поступилася на 28 років молодшій суперниці в двох сетах (2:6, 2:6). Вільямс-старша виконала чотири ейси, не допустила жодної подвійної помилки та не реалізувала жодного брейк-пойнта. Далі Таггер зустрінеться з полькою Магдою Лінетт.

46-річна представниця США зазнала 16-ї поразки поспіль в одиничному розряді. Остання перемога Вільямс-старшої датована липнем 2025 року. Тоді вона здолала співвітчизницю Пейтон Стернс у Вашингтоні.

Чим відома Вінус Вільямс

Уродженка Палм-Біч-Гарденс у штаті Флорида. Дебютувала в жіночому турі ще в жовтні 1994 року. До першого фіналу на рівні WTA дійшла восени 1997-го, а прем'єрний турнір виграла в лютому наступного року.

У наступні два десятиліття виграла ще 48 титулів одиночного розряду. Зокрема, сім разів тріумфувала на мейджорах (Вімблдон – п'ять разів, US Open – двічі). Також виграла по одному Grand Slam Cup та Tour Finals, а в 2000 році здобула «золото» Олімпіади в Сіднеї. Востаннє грала фінали в 2017-му (три поразки).

У парному розряді виграла 22 титули, зокрема 14 разів перемогла на мейджорах. Тричі тріумфувала в дуетах на Олімпійських іграх. Двічі виграла турніри серії Grand Slam у міксті.

Повернення Серени Вільямс на корт

44-річна американка та молодша сестра Вінус Вільямс відновила кар'єру після майже чотирирічної паузи на початку червня цьогоріч. Вона заявилася на Queen's Club Championships у Лондоні.

Вільямс-молодша зіграла в парному розряді з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко. У стартовому раунді вони переграли дует американки Меліхар і новозеландської спортсменки Раутліфф (7:6, 6:2). Утім, перед другим колом змагань пара знялася з турніру через травму Мбоко.

Серена Вільямс взяла участь у Вімблдонському турнірі. У першому раунді вона програла австралійці Маї Джойнт. Також разом із сестрою вона вибула в першому раунді парного розряду US Open.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Вінус Вільямс

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