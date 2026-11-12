Показала характер: Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову на Підсумковому турнірі

Українська тенісистка зберегла шанси на плейоф Підсумкового турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA, обігравши чешку Кароліну Мухову в трьох сетах. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Стартові гейми обидві тенісистки взяли досить впевнено. Проте перші проблеми почалися уже в третьому геймі, коли Еліна Світоліна у важкому геймі на більше-менше програла свою подачу. У Світоліної були шанси зробити зворотній брейк у першій партії, але замість цього вона отримала ще одну програну подачу і рахунок 2:5. Свій брейк Світоліній знайти все ж вдалося, але одразу після цього вона програла ще один гейм, а з ним – і перший сет (3:6).

Друга партія стала значно цікавішою, ніж перша. На початку тенісистки обмінювалися виграними власними подачами, але у п'ятому геймі Світоліна знайшла ключ до гри чеської тенісистки – вона зробила брейк і уперше в матчі повела в рахунку. Надалі її перевага лише зростала, адже в сьомому геймі українська тенісистка взяла ще одну подачу суперниці і повела 5:2. Проте, на відміну від ситуації у першому сеті, Світоліна не віддала свою подачу, а таки взяла гейм і другий сет (6:2).

Третя партія пройшла за подібним сценарієм, що й перший сет, бо тенісистки обмінялися виграними подачами. Однак тиск був більше на геймах Мухової, і це дало результат: у третьому геймі Світоліна зробила ранній брейк (3:1), а у сьомому геймі заробила можливість подати на матч (5:2). Нею вона скористалася досить легко, здобувши перемогу у трьох сетах.

Теніс. Підсумковий турнір WTA, другий тур

Еліна Світоліна (6) – Кароліна Мухова (7) 3:6, 6:2, 6:2

У заключному матчі групи Еліна Світоліна зіграє з другою ракеткою світу, нейтральною Аріною Соболенко. Українці однозначно потрібна перемога для продовження боротьби далі, проте чи буде достатньо перемогти принципову суперницю з будь-яким рахунком стане відомо лише після матчу Соболенко – Андреєва.

Нагадаємо, що Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA.