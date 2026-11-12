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Показала характер: Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову на Підсумковому турнірі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Показала характер: Еліна Світоліна перемогла Кароліну Мухову на Підсумковому турнірі
Українська тенісистка є чемпіонкою Підсумкового турніру 2018
фото: соціальні мережі

Українська тенісистка зберегла шанси на плейоф Підсумкового турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA, обігравши чешку Кароліну Мухову в трьох сетах. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу

Стартові гейми обидві тенісистки взяли досить впевнено. Проте перші проблеми почалися уже в третьому геймі, коли Еліна Світоліна у важкому геймі на більше-менше програла свою подачу. У Світоліної були шанси зробити зворотній брейк у першій партії, але замість цього вона отримала ще одну програну подачу і рахунок 2:5. Свій брейк Світоліній знайти все ж вдалося, але одразу після цього вона програла ще один гейм, а з ним – і перший сет (3:6). 

Друга партія стала значно цікавішою, ніж перша. На початку тенісистки обмінювалися виграними власними подачами, але у п'ятому геймі Світоліна знайшла ключ до гри чеської тенісистки – вона зробила брейк і уперше в матчі повела в рахунку. Надалі її перевага лише зростала, адже в сьомому геймі українська тенісистка взяла ще одну подачу суперниці і повела 5:2. Проте, на відміну від ситуації у першому сеті, Світоліна не віддала свою подачу, а таки взяла гейм і другий сет (6:2). 

Третя партія пройшла за подібним сценарієм, що й перший сет, бо тенісистки обмінялися виграними подачами. Однак тиск був більше на геймах Мухової, і це дало результат: у третьому геймі Світоліна зробила ранній брейк (3:1), а у сьомому геймі заробила можливість подати на матч (5:2). Нею вона скористалася досить легко, здобувши перемогу у трьох сетах. 

Теніс. Підсумковий турнір WTA, другий тур

Еліна Світоліна (6) – Кароліна Мухова (7) 3:6, 6:2, 6:2

У заключному матчі групи Еліна Світоліна зіграє з другою ракеткою світу, нейтральною Аріною Соболенко. Українці однозначно потрібна перемога для продовження боротьби далі, проте чи буде достатньо перемогти принципову суперницю з будь-яким рахунком стане відомо лише після матчу Соболенко – Андреєва. 

Нагадаємо, що Марта Костюк програла Пегулі та втратила шанси на вихід із групи Підсумкового турніру WTA

Теги: Еліна Світоліна Кароліна Мухова Підсумковий турнір теніс

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