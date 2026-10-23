Поліна Скляр припинила боротьбу за перемогу на Підсумковому юніорському турнірі

Скляр зіграє в турнірі за 5-8 місце Підсумкового юніорського турніру

Українська тенісистка Поліна Скляр завершила груповий етап Підсумкового юніорського турніру WTT, який проходить у Ченду (Китай), поразкою від чешки Яни Ковачкової. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Матч тривав 57 хвилин. За цей час українська тенісистка двічі виграла гейми на подачі суперниці, але програла шість власних геймів на подачі. Для Скляр та Ковачкової, яка посідає друге місце у світовому юніорському рейтингу, це була перша очна зустріч.

Підсумковий юніорський турнір WTT. Група В. Третій тур

Поліна Скляр (Україна, 7) – Яна Ковачкова (Чехія, 2) 2:6, 1:6

15-річна українка завершила груповий етап із однією перемогою у трьох матчах. У стартовому турі Поліна обіграла американку Дженай Престон (3:6, 6:4, 6:4), після чого поступилася Марії Макаровій (2:6, 1:6). Поразка від Ковачкової позбавила Скляр шансів на вихід до півфіналу змагань.

Поліна стала третьою українською тенісисткою в історії, яка кваліфікувалася на Підсумковий юніорський турнір. Раніше на цих змаганнях виступали Марта Костюк, яка виграла титул у 2017 році, та Дарія Снігур, яка дійшла до фіналу у 2019-му.

Попри завершення боротьби за чемпіонський титул, українка продовжить виступи в Ченду. Тепер вона зіграє в турнірі за 5–8-ме місця.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.