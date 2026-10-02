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Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа сіяних на турнірі WTA 500 у Токіо

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа сіяних на турнірі WTA 500 у Токіо
Підсумковий турнір пройде з 8 по 15 листопада
фото: Instagram Марти Костюк

Турнір проходитиме у столиці Японії з 26 жовтня по 1 листопада

Українські тенісистки Еліна Світоліна (WTA 7) та Марта Костюк (WTA 10) будуть сіяними на п'ятисотнику у століці Японії Токіо. Про це повідомляє «Главком».

Наші спортсменки продовжують боротьбу у Чемпіонській гонці для того, що прийняти участь у Підсумковому турнірі: Світоліна йде на шостій позиції, а Марта Костюк займає дев'яте місце.

Сьоме та восьме місце посідають Калоріна Мухова та Лінда Носкова відповідно. Для отримання путівки до Підсукового туурніру потрібно потрапити у топ-8.

Окрім Світоліної та Костюк до списку сіяних потрапили Олена Рибакіна (WTA 1), Джессіка Пегула (WTA 3) та Іга Свьонтек (WTA 9).

До слова, Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні у другому колі тисячника у Пекіні.

Також до 1/16 фіналу пекінського тисячника пробилась Даяна Ястремська, яка здолала Маю Хвальніську (Польща).

Раніше Марта Костюк оцінила можливість потрапити на Підсумковий турнір.

Теги: Марта Костюк Еліна Світоліна теніс

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