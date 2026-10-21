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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс продовжують проживати разом після розставання – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс продовжують проживати разом після розставання – ЗМІ
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується

Джерела наголошують, що причиною розриву зіркової пари не стала інша людина

Видання Telegraph Sport поспілкувалося з друзями першої ракетки України Еліни Світоліної та французького тенісиста Гаеля Монфіса, щоб дізнатися подробиці їхнього розставання. Про це повідомляє «Главком».

За словами співрозмовників видання, колишнє подружжя досі живе разом у Дубаї, разом виховує чотирирічну доньку Скай і продовжує ставитися одне до одного з глибокою повагою. Водночас джерела наголошують, що причиною розриву не стала інша людина.

Деякі люди з близького оточення спортсменів також сумніваються, чи варто було так швидко виносити подробиці особистого життя на публіку.

Друзі зіркової пари також стали на захист Еліни, яку чимало фанатів і користувачів соцмереж розкритикували. Українку звинувачували в егоїзмі на тлі того, що Монфіс достроково завершив професійну кар'єру тенісиста.

Знайомі пари відзначають, що Світоліна є відданою партнеркою, яка здатна на співчуття та турботу.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

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Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс спорт теніс

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