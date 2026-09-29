Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році
Представниця США жодного разу за кар'єру не завоювала Grand Slam
фото: Instagram Аманда Анісімова

Тенісистка знову отримала травму зап'ястя

Американська тенісистка Аманда Анісімова більше не прийматиме участь у турнірах цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інстаграм спортсменки.

«Привіт усім, я завершую свій сезон цього року. Я знову отримала травму зап’ястя, яку потрібно вилікувати. Час відновити здоров’я, перезавантажитися – і до зустрічі з вами всіма у 2027 році», – написала тенісистка.

ЦЬого року на трьох з чотирьох Grand Slam Аманда Анісімова вилетіла у третьому колі, лише на Australian Open представниця США пройшла далі, діставшись чвертьфіналу.

За свою кар'єру Анісімова двічі виходила до фіналів Grand Slam, в обох випадках вона потерпіла поразку: з Ігою Свьонтек на Вімблдоні-2025 та з Аріною Соболенко на US Open 2025.

До слова, раніше стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса.

Теги: теніс Аманда Анісімова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк: Я дуже хочу, щоб діти повернулися з Іспанії з новим досвідом та ще більшою мотивацією розвиватися в тенісі
Фонд Марти Костюк організує табір в Іспанії для юних українських тенісистів: як подати заявку
2 вересня, 18:19
Медісон Кіз уміло грає у вирішальних сетах
Переможниця Australian Open-2025 встановила новий рекорд жіночого тенісу
4 вересня, 17:57
Марта Костюк гарантувала собі дебют у топ-10 рейтингу WTA завдяки потраплянню до четвертого кола US Open
Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде у топ-10 рейтингу WTA
8 вересня, 10:09
Марта Костюк оновила персональний рекорд
Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі
14 вересня, 10:30
Збірна України стартує на Кубку Біллі Джин Кінг вже 24 вересня
Капітан збірної України Марченко висловився про Олександру Олійникову
18 вересня, 17:09
Кравченко у першому поєдинку протистояння у двох сетах переграв Фотіадеса
Україна з перемоги розпочала матч з Кіпром у Кубку Девіса
19 вересня, 12:58
Другий номер нашої команди Олексій Крутих (ATP 443) у напруженому матчі переміг лідера кіпріотів Меліоса Ефстатіу (ATP 653)
Кубок Девіса: Україна впевнено перемагає Кіпр після першого змагального дня
19 вересня, 17:14
Звєрєв: Кубок Девіса – це історія, а не гроші
«Абсолютне сміття». Переможець US Open розкритикував формат проведення Кубка Девіса
22 вересня, 11:18
Яннік Сіннер досі не відновився після травми
Лідер світового тенісного рейтингу не захищатиме титул у Пекіні
25 вересня, 14:14

Новини

Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри
Чемпіон світу-2018 анонсував завершення футбольної кар'єри
Михайлюк прокоментував свої матчі за збірну України у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Михайлюк прокоментував свої матчі за збірну України у кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році
Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році
Знаменитий тренер порушив угоду з Роналду та повинен дати роз'яснення – джерело
Знаменитий тренер порушив угоду з Роналду та повинен дати роз'яснення – джерело
Суперветеран Формули-1 визначився з майбутнім у чемпіонаті
Суперветеран Формули-1 визначився з майбутнім у чемпіонаті
Українська бригада арбітрів судитиме матч елітного дивізіону Ліги націй
Українська бригада арбітрів судитиме матч елітного дивізіону Ліги націй

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua