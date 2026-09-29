Аманда Анісімова більше не виступатиме на турнірах у 2026 році

Тенісистка знову отримала травму зап'ястя

Американська тенісистка Аманда Анісімова більше не прийматиме участь у турнірах цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інстаграм спортсменки.

«Привіт усім, я завершую свій сезон цього року. Я знову отримала травму зап’ястя, яку потрібно вилікувати. Час відновити здоров’я, перезавантажитися – і до зустрічі з вами всіма у 2027 році», – написала тенісистка.

ЦЬого року на трьох з чотирьох Grand Slam Аманда Анісімова вилетіла у третьому колі, лише на Australian Open представниця США пройшла далі, діставшись чвертьфіналу.

За свою кар'єру Анісімова двічі виходила до фіналів Grand Slam, в обох випадках вона потерпіла поразку: з Ігою Свьонтек на Вімблдоні-2025 та з Аріною Соболенко на US Open 2025.

До слова, раніше стали відомі потенційні суперники збірної України з тенісу у Кубку Девіса.