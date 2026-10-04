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Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тайванські тенісистки посварилися між собою під час фіналу Азійських ігор
Сестри Чжан і Су-вей Сє мають давню історію конфлікту
фото: CNA

Су-вей Сє та Чжан Хаоцин не обмінялися привітаннями після фіналу Азійських ігор

Провідні тайванські тенісистки Су-вей Сє та Чжан Хаоцин не потиснули руку одне одній під час фінального матчу Азійських ігор 2026 через конфлікт, який триває понад десятиліття. Про це повідомляє «Главком».

Драматичний фінал Азійських ігор 

У напруженому фіналі, яке було тайванським дербі, перемогу здобула пара Су-вей Сє та Лянь Еньшуо, яка обіграла тандем Чжан Хаоцин та Ву Фансєнь з рахунком 6:4, 4:6, 10-5. Після поєдинку під час традиційного обміну рукостиканнями закляті суперниці Су-вей Сє та Чжан Хаоцин знову уникли одна одну та в підсумку не привітали одна одну. 

Кожна з них пізніше висловилася про інцидент у своїх соціальних мережах. «На US Open я не потиснула їй руку, і це тому, що раніше я не отримувала жодної реакції і вважала, що немає сенсу притискати своє тепле обличчя до холодного заду. Але сьогодні я відчула, що це матч за Тайвань. Перед матчем я вирішила, що після гри простягну їй руку. Але мені все одно не вдалося потиснути їй руку», – зазначила 33-річна Чжан Хаоцин. 

Чан сказала, що також була розчарована під час тай-брейку, коли головний тренер тенісної збірної Тайваню аплодував Сє. «У той момент я почувалася досить пригніченою. Адже сьогодні він виконує роль головного тренера», – сказала Чжан, яка три роки тому виграла золото в парному розряді на Азіатських іграх у Ханчжоу.

Відповіла і Сє, яка є дев’ятиразовою чемпіонкою турнірів Великого шлема в парному розряді. Вона не надала значення тому, що їй відмовили в рукостисканні: «Важливо поважати своїх суперників на корті», – сказала 40-річна тенісистка. «Якщо моя суперниця не поважає мене, що тут можна сказати? Мені просто не хотілося б потискати їй руку, ось і все».

Ворожнеча, яка йде понад десятиліття

Особливо детально історію конфлікту висвітлило видання Ukrainian Tennis у своєму матеріалі. Так, від початку 2010-х у тайванському тенісі були три лідерки: Су-вей Сє та сестри Чжан. Якщо Су-вей Сє досягала успіхів у парі з китайською тенісисткою Пен Шуай, то ось сестри грали разом. І це створило перший великий конфлікт, адже на Азійських іграх 2014 року Су-вей Сє як найкраща парниця Тайпею прагнула зіграти з Латишею Чжан. Та відмовилася, обравши свою сестру, і завдяки різкій зміні правил таки виступила у сімейному складі. А ось Су-вей Сє це не сподобалося, і вона знялася з Азійських ігор в усіх розрядах, окрім командного, де таки отримала змогу зіграти з Латишею Чжан. 

Уже за два роки ситуація знову склалася на користь сестер Чжан. Тоді, на Олімпійських іграх 2016 року, Су-вей Сє не змогла отримати акредитацію для свого брата-тренера, у той час як Латиша і Хаоцзин змогли «вибити» дозвіл поїхати на Олімпіаду для свого батька. Це знову не сподобалося Су-вей Сє, яка мало того, що знялася з Олімпіади в парному розряді, так іще й відмовилася грати за збірну Тайвані на наступних змаганнях. 

Але навіть на змаганнях, де Сє не брала участь, сімейний конфлікт продовжився. Сталося це на Універсіді-2017, яка проходила на Тайвані. Тоді Сє бойкотувала турнір, але її брат Чженпен грав у змішаній парі з Латишею Чжан. Тандем доволі добре почував себе на корті, аж ось Чжан вирішила з матчу знятися. Вона послалася на шалену спеку, але опісля виявилося, що вона вже спокійно тренувалася у США на кортах US Open, де вона з легендарною Мартіною Хінгіс виграла титул. Сє не лишила цю ситуацію без уваги і розкритикувала співвітчизницю, через що тій довелося публічно вибачатися. 

Далі Сє і сестри Чжан ще неодноразово перетиналися на корті, аж ось перед Олімпіадою Сє вирішила повернутися до виступів за збірну, аби виконати необхідні критерії (для участі в Олімпіаді обов'язковою є певна кількість зіграних матчів за збірну). Через ненайкращу комунікацію вона на Олімпіаду не потрапила, бо пропустила матч через те, що федерація її не заявила. Але у Токіо змогла виступити її сестра Юйцзе. Вона, щоправда, зіштовхнулася з тією ж проблемою, що і Сє у 2016 році – сестри Чжан знову поїхали на Ігри з тренером, а Юйцзе ні. 

Конфлікт після цього стихнув, але у 2026 році історія отримала нове продовження. Латиша Чжан завершила кар'єру і стала капітаном збірної Тайвані. Але довго протриматися вона не змогла через те, що вона не надіслала запрошення на участь у матчах Су-вей Сє, через що Чжан звільнили. 

Нагадаємо, що нтурнірі ITF спалахнув скандал через поведінку російської тенісистки

Теги: скандал Тайвань Пен Шуай теніс

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