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Еліна Світоліна повідомила сенсаційну новину про розлучення з Гаелем Монфісом

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Еліна Світоліна повідомила сенсаційну новину про розлучення з Гаелем Монфісом
Світоліна: Я зрозуміла, що мені потрібно повернутися до самої себе – в межах нашого шлюбу це неможливо
фото: Instagram Еліни Світоліної

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року

Перша ракетка України Еліна Світоліна в Instagram повідомила про розірвання шлюбу з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Про це інформує «Главком».

Заява Еліни Світоліної про розірвання шлюбу

«Це найскладніше, чим мені коли-небудь доводилося ділитися.

Усі знають, як багато для мене означає Україна. Але я рідко говорила про те, що війна зробила з моїм внутрішнім світом. Минулого року я розповідала вам, що мені довелося піти з корту, оскільки мій емоційний стан був нестабільним. Сьогодні я хочу відкритися трохи більше. Ви не бачили безсонних ночей, сумнівів і відчуття того, що я поступово втрачаю саму себе.

Гаель бачив усе це. Він жодного разу не відпустив моєї руки. Ми довго боролися з цим разом, віддаючи всі свої сили. Але деякі битви відбуваються глибоко всередині, і навіть найсильніша любов іншої людини не може виграти їх за вас», – зазначила Світоліна.

Тенісистка також наголосила, що Гаель був поруч з нею і в її найщасливіші моменти, і в найтемніші часи.

«З часом я зрозуміла, що мені потрібно повернутися до самої себе – в межах нашого шлюбу це неможливо. Це найважча правда, з якою мені доводилося стикатися, і найскладніше, що мені довелося сказати людині, яку я кохаю. Гаель вислухав мене. Він поставився до моїх потреб із такою силою та гідністю, які я ніколи не забуду.

Гаель був поруч і в мої найщасливіші моменти, і в найтемніші часи, а я кохала його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і отримали найцінніший дар – нашу доньку Скай.

Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я – ні. Ми назавжди залишимося її батьками, йтимемо пліч-о-пліч на кожному етапі її життя», – зазначила Світоліна.

Вона також подякувала своїм підписникам за їхню любов.

«Будь ласка, знайте: тут немає винних. Є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, і історія, яка просто змінює свій формат.

Ми просимо вашої доброти та особистого простору, необхідного нам, щоб зцілитися.

Дякую за вашу любов», – наголосила Світоліна.

Світоліна та Монфіс були в шлюбі з 2021 року

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс одружилися в липні 2021 року. У жовтні у пари народилася донька Скай.

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів. Він тричі грав у фіналах турнірів серії «Мастерс»: Париж-2009 (програв Новаку Джоковичу), Париж-2010 (програв Робіну Содерлінгу) і Монте-Карло-2016 (програв Рафаелю Надалю).

На турнірах Grand Slam Монфіс свій найкращий результат показав на Ролан Гаррос 2008 і US Open 2016, коли доходив до півфіналу. Двічі він зіграв у чвертьфіналі Australian Open (2016, 2022).

У листопаді 2016 року Гаель Монфіс піднявся на шосте місце у світовому рейтингу, що стало його особистим рекордом.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: Ґаель Монфіс Еліна Світоліна теніс

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