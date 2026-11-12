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Звєрєв і Алькарас потрапили в різні групи тенісного Підсумкового турніру

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Звєрєв і Алькарас потрапили в різні групи тенісного Підсумкового турніру
Карлос Алькарас не перемагав на ATP Finals
фото: EFE

Лідери світового рейтингу отримали суперників у змаганнях за мотивами сезону

Організатори Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) провели жеребкування групового етапу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Перший номер рейтингу ATP Александер Звєрєв потрапив до групи Джона Макінроя. Там суперниками німця будуть американський тенісист Бен Шелтон, француз Артюр Фіс та іспанський тенісист Рафаель Ходар. Вони зіграють одноколовий турнір.

Третій у світовій класифікації Карлос Алькарас очолив групу Івана Лендла. Конкурентами іспанця будуть безпрапорний російський тенісист Даніїл Мєдвєдєв, італієць Флавіо Коболлі та американський тенісист Френсіс Тіафо. У півфінал вийдуть по двоє найкращих із кожної групи.

Цьогоріч не захищатиме титул дворазовий переможець ATP Finals Яннік Сіннер. Італієць продовжує відновлення після травми коліна. Він навідається на турнір в італійському Турині 15-22 листопада лише в ролі глядача.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Підсумковий турнір Карлос Алькарас Александр Зверєв Данііл Медведєв

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