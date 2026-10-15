Світоліна вдруге в кар'єрі дісталася до гросмейстерського показника перемог

Перша ракетка України оформила переможний ювілей у Піднебесній

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула 50 перемог у нинішньому сезоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BTU.

Ювілейною для українки стала звитяга над китайською тенісисткою Го Ханьюй (6:4, 6:1). Матч відбувся в рамках 1/8 фіналу Wuhan Open. У чвертьфіналі китайського «тисячника» Світоліна протистоятиме британці Сонай Картал.

Перша ракетка України цьогоріч здобула 47 перемог на турнірах серії Жіночої тенісної асоціації (WTA). Ще тричі вона перемогла в складі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг. Загалом у сезоні-2026 Світоліна зіграла 66 поєдинків.

Орієнтиром для української тенісистки залишається 2017 рік. Тоді вона оформили 53 перемоги (67 матчів). Окрім того, тоді Світоліна завоювала п'ять титулів WTA та фінішувала четвертою у рейтингу асоціації. Наразі вона шоста в класифікації та виграла два трофеї цьогоріч.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.