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«Розлучення завдало глибокого болю». Гаель Монфіс прокоментував розставання з Еліною Світоліною

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Розлучення завдало глибокого болю». Гаель Монфіс прокоментував розставання з Еліною Світоліною
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
фото: Instagram

Монфіс: Ми люди, маємо свої проблеми, і ми не завжди можемо контролювати свої бажання

Французький тенісист Гаель Монфіс розповів, що через розлучення з першою ракеткою України Еліною Світоліною не може тренуватися в оптимальному режимі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tennis Temple/

«Розлучення з Еліною завдало мені глибокого болю. Ми люди, маємо свої проблеми, і ми не завжди можемо контролювати свої бажання.

Тим, хто опинявся в моїй ситуації, розставання дається нелегко, і коли це відбувається, я не можу тренуватися так, як хочу, я не в найкращій формі психологічно.

Не збираюся вдавати, я менше їм, я все роблю гірше. Спілкуюся зі своєю сім'єю та близькими, і це підштовхнуло мене до питання: «Чи буду я досить сильним на тренуваннях, у підготовці?».

І без того дуже важко виходити на корт наприкінці кар'єри, відчуваючи невизначені емоції, а коли до того ж тобі боляче і потрібно дивитися в майбутнє, я просто не міг продовжувати грати», – заявив Монфіс під час ефіру на Twitch.

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розставання. Зазначається, що після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в  тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних  спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe,  спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Теги: Ґаель Монфіс Еліна Світоліна теніс

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