Навколо Підсумкового турніру WTA спалахнув скандал: організація виступила з поясненням

Вболівальникам не сподобався вибір арени для заключного турніру сезону

Жіноча тенісна асоціація опинилася під критикою через вибір арени для проведення Підсумкового турніру сезону в Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Front Office Sports.

Менша арена замість більшої

Замість головного стадіону комплексу, який вміщує 16,1 тисячі глядачів, матчі вирішили проводити на другій арені, розрахованій лише на 8 тисяч місць. В організації пояснили такий крок обмеженим часом на підготовку змагань. Про це в коментарі Front Office Sports заявив директор турніру Фабріс Шуке.

Індіан-Веллс отримав право прийняти Підсумковий турнір лише 1 липня, тож організаторам довелося працювати в стислих часових межах. «Після оголошення про перенесення Підсумкового турніру до Індіан-Веллса нашим пріоритетом було створити найкращі умови для тенісисток і вболівальників. Другий стадіон пропонує майданчик світового рівня, де глядачі перебувають ближче до гри, а атмосфера стає особливо енергійною. Ми тісно співпрацювали з командою Індіан-Веллса, щоб арена та загальний досвід проведення турніру відповідали його престижу», – зазначив Шуке.

Перший день змагань зібрав повний стадіон, хоча в понеділок кількість глядачів була дещо меншою за максимальну. Голова WTA Валері Камілло назвала аншлаг на старті свідченням значного інтересу до жіночого тенісу та відзначила ентузіазм уболівальників.

WTA знову шукає постійне місце для фіналу сезону

Проблеми з вибором майданчика – не перша організаційна суперечка навколо Підсумкового турніру. WTA вже тривалий час намагається знайти для нього стабільне місце проведення. Зокрема, у 2021 році організація відмовилася від десятирічної угоди з китайським Шеньчженем через ситуацію навколо тенісистки Пен Шуай. Вона звинуватила високопосадовця Китаю в сексуальному насильстві, після чого на певний час зникла з публічного простору.

Наступні три роки турнір проводили в різних містах – Гвадалахарі, Форт-Ворті та Канкуні. Останній із цих турнірів також супроводжувався критикою через якість кортів. У 2024 році організація уклала трирічну угоду із Саудівською Аравією, що викликало дискусії через ситуацію з правами людини та становищем жінок у країні. Однак сторони достроково припинили співпрацю на рік раніше. Серед причин називали слабку відвідуваність попередніх розіграшів і невизначеність на тлі війни між США та Іраном.

У вересні WTA оголосила, що в 2027-2029 роках Підсумковий турнір прийматиме Шарлотт у штаті Північна Кароліна. Туди ж планують перенести глобальну штаб-квартиру організації.

Нагадаємо, що Світоліна відреагувала на невдалий старт Підсумкового турніру.