Марта Костюк розповіла, що її мама штрафує дітей, які на тренуванні розмовляють російською мовою

Марта Костюк: У мами є правило: коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла, що її мама Талина Бейко, яка є тенісною тренеркою, штрафує дітей, які на тренуванні розмовляють російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Костюк з Марічкою Падалко.

«У мене мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють російською мовою між собою. Я не знаю, які там точно штрафи, я не пам'ятаю, що саме вони роблять. У мене в мами є правило: ви хочете дома говорити російською – це ваше право, але коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською. Це важко. Мама завжди проводить виховні бесіди з дітьми і з батьками, намагається пояснити, наскільки це важливо», – розповіла Марта Костюк.

Марта Костюк наразі є десятою ракеткою світу.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року українська тенісистка Еліна Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.