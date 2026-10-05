Україна вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг

Фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг серед тенісисток віком до 16 років відбудеться 2-8 листопада в Каїрі

Збірна України вперше за вісім років зіграє у фіналі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

Міжнародна федерація тенісу опублікувала склади команд, які зіграють у фінальному турнірі юніорського Кубка Біллі Джин Кінг 2026.

До складу збірної України увійшли Поліна Скляр, Софія Бєлінська та Анна Щавінська. Капітан команди – Ольга Бєлінська.

Фінальний турнір серед тенісисток віком до 16 років відбудеться 2-8 листопада в Каїрі. Вперше в історії змагання пройдуть в Африці. У турнірі візьмуть участь 16 збірних. Протягом перших трьох днів команди зіграють у чотирьох групах по чотири збірні, після чого відбудеться день відпочинку та стартує стадія плейоф.

Учасники Billie Jean King Cup Junior Finals 2026: Австралія, Бразилія, Канада, Китайський Тайбей, Чехія, Колумбія, Єгипет, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Румунія, Словаччина, Іспанія, Туніс, Україна та США.

Збірна України зіграє у фінальній частині юніорського Кубка Біллі Джин Кінг уперше з 2018 року. Тоді українки дійшли до фіналу Junior Fed Cup у Будапешті, де поступилися збірній США з рахунком 1:2. Любов Костенко виграла перший одиночний матч проти Алекси Ноель, Дарья Лопатецька поступилася Коко Гофф, а у вирішальній парній зустрічі Костенко та Лопатецька програли Гофф і Ноель на матч-тайбрейку – 9:11.

Для України той фінал залишається найкращим результатом в історії турніру. Юніорський Кубок Біллі Джин Кінг є головним командним турніром ITF для дівчат віком до 16 років.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.