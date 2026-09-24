Ангеліна Калініна виграла першу гру поєдинку Україна – Бельгія на Кубку Біллі Джин Кінг
Ангеліна Калініна у трьох сетах обіграла бельгійку Яну Отципку
Жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Ангеліни Калініної. Про це повідомляє «Главком».
Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).
Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай.
Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (перший матч)
Ангеліна Калініна (Україна) – Яна Отципка (Бельгія) 6:7(6), 6:1, 6:1
Нагадаємо, напередодні була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
- Еліна Світоліна
- Ангеліна Калініна
- Катаріна Завацька
- Людмила Кіченок
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