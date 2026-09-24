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Ангеліна Калініна виграла першу гру поєдинку Україна – Бельгія на Кубку Біллі Джин Кінг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ангеліна Калініна виграла першу гру поєдинку Україна – Бельгія на Кубку Біллі Джин Кінг
фото: World Tennis

Ангеліна Калініна у трьох сетах обіграла бельгійку Яну Отципку

 

Жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Ангеліни Калініної. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч складається з трьох поєдинків (два одиночних матчі та один парний за потреби).

Переможець гри Україна – Бельгія у 1/2 фіналі турніру зіграє з переможцем протистояння Італія – Китай.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (перший матч)

Ангеліна Калініна (Україна) – Яна Отципка (Бельгія) 6:7(6), 6:1, 6:1

Нагадаємо, напередодні була опублікована заявка збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Ангеліна Калініна
  • Катаріна Завацька
  • Людмила Кіченок
Теги: теніс Ангеліна Калініна Кубок Біллі Джин Кінг

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