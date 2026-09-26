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Калініна принесла першу перемогу над Італією у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Калініна принесла першу перемогу над Італією у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Ангеліна Калініна набрала перший пункт «синьо-жовтих»
фото: World Tennis

Тенісна збірна України відкрила рахунок у протистоянні

Українка Ангеліна Калініна здолала італійську тенісистку Тайру Катеріну Грант у рамках 1/2 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Ключовим у першому сеті став шостий гейм. За рахунку 3:2 на власну користь Калініна підстерегла помилку опонентки та взяла очко на її подачі. Далі українська тенісистка виграла два гейми на власних і оформила сетбол із першого разу.

У другій партії Калініна стартувала відразу з брейку. З мінімальним гандикапом вона повернулася до консервативного підходу. Холоднокровний акцент на власних подачах дозволив українці довести до перемоги сет і матч.

Збірна України повела в півфінальному протистоянні Кубка Біллі Джин Кінг. Згодом на корті зійдуться головні зірки команд – Еліна Світоліна та Жасмін Паоліні. У разі перемоги першої ракетки України «синьо-жовті» попрямують у фінал.

Кубок Біллі Джин Кінг. 1/2 фіналу

Тайра Катеріна Грант (Італія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 4:6

До слова, Марта Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником. Вона цьогоріч оформила 83 ейси на мейджорах. Лідерка – представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Збірна України Ангеліна Калініна Кубок Біллі Джин Кінг

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