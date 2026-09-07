«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
Спортсменка вважає, що це рішення має не спортивні причини
Тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на Sport.ua.
«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.
Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.
У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Невідома тенісистка
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Нагадаємо, сестри Кіченок вибули в другому колі парного розряду Відкритого чемпіонату США, поступившись дуету Мію Като/Ву Фансянь (Японія/Тайвань).
До слова, Марта Костюк вилетіла в 1/8 фіналу US Open, поступившись Лінді Носковій.
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