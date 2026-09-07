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«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Ця заміна має неспортивні причини». Олійникова заявила про те, що не поїде на фінал Кубка Біллі Джин Кінг 2026
Олександра Олійникова не допоможе збірні України
фото: Instagram Олександри Олійникової

Спортсменка вважає, що це рішення має не спортивні причини

Тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомяє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (№10 WTA)
  • Марта Костюк (№11 WTA)
  • Невідома тенісистка
  • Даяна Ястремська (№87 WTA)
  • Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
  • Єлін Вандромм (№128 WTA)
  • Грет Міннен (№182 WTA)
  • Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Нагадаємо, сестри Кіченок вибули в другому колі парного розряду Відкритого чемпіонату США, поступившись дуету Мію Като/Ву Фансянь (Японія/Тайвань).

До слова, Марта Костюк вилетіла в 1/8 фіналу US Open, поступившись Лінді Носковій.

Теги: Олександра Олійникова теніс Кубок Біллі Джин Кінг

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