Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі
Співвітчизниці підтримали тренд на рекорди
Українка Марта Костюк піднялася на десятий рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.
Тепер у чільній десятці класифікації опинилися відразу дві українські тенісистки. Перша ракетка України піднялася на сьоме місце. Уперше в історії відразу дві представниці України йдуть в десятці найкращих.
Окрім того, в першій півсотні рейтингу влаштувалися ще чотири українки. Олександра Олійникова піднялася на 41-ше місце, Дар'я Снігур – на 42-ге, Юлія Стародубцева – на 43-тє. Поруч з'явилася і Ангеліна Калініна (47-ма позиція).
Ще три українські тенісистки опинилися в другій сотні класифікації WTA. Помірний прогрес продемонстрували Даяна Ястремська (110-те місце), Вероніка Подрез (126-те) і Анастасія Соболєва (181-ше). Паралельно змінилася лідерка рейтингу – Єлєна Рибакіна з Казахстану після тріумфу на US Open стала першою ракеткою світу.
До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.
Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.
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