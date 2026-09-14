Костюк увірвалася в десятку найкращих тенісисток світу вперше в кар'єрі

Співвітчизниці підтримали тренд на рекорди

Українка Марта Костюк піднялася на десятий рядок у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Тепер у чільній десятці класифікації опинилися відразу дві українські тенісистки. Перша ракетка України піднялася на сьоме місце. Уперше в історії відразу дві представниці України йдуть в десятці найкращих.

Окрім того, в першій півсотні рейтингу влаштувалися ще чотири українки. Олександра Олійникова піднялася на 41-ше місце, Дар'я Снігур – на 42-ге, Юлія Стародубцева – на 43-тє. Поруч з'явилася і Ангеліна Калініна (47-ма позиція).

Ще три українські тенісистки опинилися в другій сотні класифікації WTA. Помірний прогрес продемонстрували Даяна Ястремська (110-те місце), Вероніка Подрез (126-те) і Анастасія Соболєва (181-ше). Паралельно змінилася лідерка рейтингу – Єлєна Рибакіна з Казахстану після тріумфу на US Open стала першою ракеткою світу.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.