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Снігур уперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу тенісних «тисячників»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Снігур уперше в кар'єрі пробилася в 1/8 фіналу тенісних «тисячників»
Дар'я Снігур набрала хорошу форму
фото: WTA

Турнірний поступ стався в столиці Китаю

Українська тенісистка Дар'я Снігур здолала австралійку Тайлу Престон на шляху до 1/8 фіналу China Open. Про це повідомляє «Главком».

Представниця України розтрощила суперницю, віддавши тій всього один гейм. У першому сеті Снігур двічі взяла подачі опонентки. Натомість у другій партії вона оформила три брейки та повісила Престон «бублик» за 22 хвилини.

У наступному раунді українка протистоятиме п'ятій ракетці світу Міррі Андрєєвій. Російська «нейтралка» в цьому раунді переграла колишню співвітчизницю Поліну Кудерметову (6:4, 6:1). Шляхи Снігур і Андрєєвої перетнуться вперше.

Окрім того, українська тенісистка перший раз пробилася в 1/8 фіналу турнірів серії WTA 1000. Вона здолала вже три кола змагань у Пекіні. Компанію їй у четвертому раунді зможе скласти співвітчизниця Еліна Світоліна, якщо переможе грекиню Марію Саккарі.

China Open. Третій раунд

Дар'я Снігур (Україна) – Тайла Престон (Австралія) – 6:1, 6:0

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.

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Теги: теніс Дарія Снігур

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