Вперше в історії дві українки одночасно увійшли у топ-10 рейтингу WTA

Після оновлення рейтингу WTA Світоліна посідає сьомий рядок, Марта Костюк дебютувала на 10-му місці

Вперше в історії дві представниці України одночасно перебувають в топ-10 рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Після оновлення рейтингу Еліна Світоліна посідає сьомий рядок, Марта Костюк дебютувала на 10-му місці.

Цього сезону обидві тенісистки виграли турніри WTA 1000: Світоліна – у Римі, Костюк – у Мадриді.

На US Open 2026 Світоліна дійшла до третього кола змагань. Костюк у 1/8 фіналу турніру поступилася представниці Чехії Лінді Носковій.

До слова, Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з дошкульною травмою. Спортсменка взяла час на відновлення після мейджора. Водночас Костюк прагне повернутися на корт ще в сезоні-2026.

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

Як повідомлялося, тенісистка Олександра Олійникова заявила про те, що її виключено з заявки збірної України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг.

«На жаль, я не зіграю у фінальній частині КБДК. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результатами хардового сезону, північноамериканської серії, я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини», – сказала українка.

Наразі залишається невідомим, хто замінить Олександру Олійникову у збірній.

У чвертьфіналі турніру на збірну України чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.