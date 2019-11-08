Американська тенісистка Паркс накинулася на свою суперницю після поразки (відео)



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Себов сильно потиснула руку Паркс (на фото), на що та дуже різко відреагувала

На турнірі ITF в Сполучених Штатах стався скандальний епізод

Після закінчення зустрічі між Кетрін Себов (займає 256 сходинку в рейтингу WTA) і представницею США Алішією Паркс (№410) у другому колі турніру ITF W60 в Лас-Вегасі, який завершився з рахунком 6:0, 7:6 (9) на користь представниці Канади, 18-річна американка напала на свою суперницю.

Як повідомила інша учасниця турніру Сачія Вікері, Себов сильно потиснула руку Паркс, на що та дуже різко відреагувала.

На відео також видно, як на корт вибіг один з представників команди американської тенісистки.

Джерело: btu.org.ua