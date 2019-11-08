Американська тенісистка Паркс накинулася на свою суперницю після поразки (відео)
Себов сильно потиснула руку Паркс (на фото), на що та дуже різко відреагувала
На турнірі ITF в Сполучених Штатах стався скандальний епізод
Після закінчення зустрічі між Кетрін Себов (займає 256 сходинку в рейтингу WTA) і представницею США Алішією Паркс (№410) у другому колі турніру ITF W60 в Лас-Вегасі, який завершився з рахунком 6:0, 7:6 (9) на користь представниці Канади, 18-річна американка напала на свою суперницю.
OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) November 7, 2019
Як повідомила інша учасниця турніру Сачія Вікері, Себов сильно потиснула руку Паркс, на що та дуже різко відреагувала.
На відео також видно, як на корт вибіг один з представників команди американської тенісистки.
Джерело: btu.org.ua