Федерер зіграв на піаніно в рекламі японського бренду



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Роджер Федерер

Швейцарський тенісист в рекламному відео для японського бренду Uniqlo розповів про свої навички гри на музичному інструменті

«Мої батьки просили, щоб я грав, коли був молодшим. Але, звичайно, моя голова була повністю забита тенісом. Тому для мене гра на цьому інструменті завжди давалася трохи складно.

Знову повернутися до піаніно було захоплююче, у мене все ще є відчуття, що якісь навички я зберіг, але потрібно ще практикуватися. З нетерпінням чекаю, коли у мене буде більше часу, щоб грати, тому що мені б хотілося коли-небудь здивувати свою дружину і зіграти для неї», - розповів легендарний швейцарський тенісист.

Варто зазначити, що у 2017 році Роджер Федерер в компанії Томмі Хааса, Григора Димитрова і Новака Джоковича записав музичне відео.

Джерело: btu.org.ua