Не любить м’яса і цінує критику: десять цікавинок про нову тенісну зірку Даяну Ястремську

Важко повірити, але в цей час рівно рік тому вона була в світовому рейтингу на 257 позицій нижче, ніж зараз. То нині 18-річна українка Даяна Ястремська — переможниця двох великих турнірів, учасниця 1/16 фіналу Australian Open. До жовтня 2018-го про існування талановитої одеситки, її талант у принципі знали хіба найближчі люди в купі з обмеженим колом фахівців та фанатів тенісу. Зараз про Даяну все сміливіше говорять, як про потенційно найсильнішу тенісистку України. Можливо, навіть сильнішу, ніж Еліна Світоліна.

У контексті перемоги Ястремської в таїландському Гуагіні вже згадувалося, що її виступ супроводжувався далеко не тенісними думками. Через нещастя, що трапилося з матір’ю, вона взагалі збиралася не виступати на змаганнях, які в підсумку виграла. Власне, навіть ця деталь показова і характеризує Ястремську як спортсменку вольову, здатну абстраговуватися і концентруватися виключно на грі. Яка ж вона насправді? Сподіваємося, десять міні-історій допоможуть вам скласти цілісне враження.



Перші кроки



Почала займатися тенісом у чотири з половиною роки. Шестирічною постала перед нелегким вибором — танцями займатися чи тенісом. «Вони схожі, - каже Даяна. - Бо в тенісі і в танцях потрібні гармонія і ритм». Своїм головним тренером вважає батька, який займався з донькою з першого тренування. Також нерозривно поряд мама, яку тато нещодавно назвав ментальною наставницею Даяни.

Перший турнір



Ястремська здивувалися, коли її, 15-річну дівчинку, запросили зіграти на першому професійному турнірі в Стамбулі, відразу на 250-тисячнику. На той момент Даяна у Туреччині тренувалася, але одначе не очікувала, що їй запропонують зіграти з професіоналами. Тоді юна українка провела на змаганнях один поєдинок, програвши його в трьох сетах. Даяна каже, що програла через те, що надмірно хвилювалася.



Тренер



«У тенісі швидше дорослішаєш», - відзначала Ястремська. Нині вона тренується під керівництвом екс-першої ракетки світу Жюстін Енен з Бельгії. Даяна каже, що її тренер може бути занадто жорсткою, але в цьому є свої плюси — українка стала дисциплінованішою. З осені ж минулого року безпосередньо з Ястремською працює Олів’є Женом, бельгійський тренер з академії Енен. Даяна каже, що для неї важливо, щоб з тренером були добрі не лише професійні, а й суто людські стосунки. Є відео, коли Олів’є звертається під час чвертьфіналу турніру в Люксембурзі-2018 до Даяни російською. Тенісистка каже, що не вчила його цих слів. Він їх сам знає. «Мені тоді було потрібно почути щось схоже рідною для мене мовою, - згадувала українка. - Слова подіяли і я перемогла росіянку Ґаспарян».

Перший фінал



У жовтні 2018-го року Даяна перемогла на змаганнях у Гонконзі з призовим фондом 650 тисяч доларів і стала наймолодшою в українській історії тенісисткою, яка виграла турнір такого рівня. Після завершення фінального матчу проти китаянки Ван Цян тенісистка довго не могла повірити, що змогла перемогти. Вона розводила руками і запитувала себе: «Я що дійсно виграла?» Після того були радість і спустошення. Найцікавіше, що перед фіналом Ястремська перебувала під враженням від перемоги китаянки над Еліною Світоліною. Там же, в Гонконзі. Гра Ван Цян на якусь мить приворожила Даяну. Настільки, що вона почала налаштовуватися на те, що може програти. Але швидко, як сама зізнавалася, ці думки від себе прогнала.



Перша ракетка



У Гуагіні Ястремська вже вдруге в кар’єрі перемогла екс-першу ракетку світу Ґарбіньє Муґурусу з Іспанії. Вперше це трапилося в жовтні 2018-го у Люксембурзі. Ці суперниці могли зустрітися трохи раніше. Більше того, Даяна навіть мріяла зіграти у фіналі Гонконга саме з Ґарбіньє. Але та програла Ван Цян. Українка каже, що перед матчем навіть уявити не могла, що здатна перемогти суперницю такого штибу. Втім, відчувши під час гри, що демонструє теніс вищого рівня, ніж титулована суперниця, вхопилася за свій шанс цупко. Коли матч завершився, Даяна схопилася за голову, мовляв, «невже це я?»



Характер



Вирвавши перемогу в австралійки Айли Томляновіч у фіналі турніру в Гуагіні, Даяна не змогла відповісти, як їй вдалося відігралтися з рахунку 2:5 у вирішальному сеті. Проте цікаво, що щось схоже у недовгій кар’єрі українки вже було. Не далі як торішньої осені, коли вона на наступному після перемоги в Гонконзі турнірі в Люксембурзі в першому колі зустрічалася з американкою Варварою Лепченко. Тоді українка не скористалася трьома матч-болами на тай-брейку другого сету, а в третьому програвала... правильно, 2:5. І змогла перемогти.



«То було випробовування на характер, - говорила Ястремська. - Ця гра показала, чи здатна я пройти свою зону комфорту і свій ліміт. Виявляється, змогла». Даяна після гри жалілася, що в неї крутилася голова. Від перевтоми, десятигодинного перельоту невдовзі після фіналу в Гонконзі. «Вилетіли об 11-й вечора, прилетіли о п’ятій ранку. А потім ще очікували шість годин в аеропорту. О 12:30 вилетіли в Люксембург. Відразу з аеропорту помчала в клуб на тренування. Попрохала організаторів, щоб мій матч поставили на обідню пору. Ті «послухали» і призначили поєдинок з Лепченко на десяту вечора. Закінчила о першій ночі, в час, коли в Гонконзі бачила десятий сон. То не я грала, а мої відчуття, інстинкти. Перед очима була плівочка, грала підсвідомість», - пояснювала тенісистка.



Ставлення до поразок



Даяна страшенно не любить дивитися тих матчів, які вона програла. Раніше вона взагалі не любила дивитися своїх матчів. Але життя змусило. Бодай тому, що доводиться проводити аналіз поєдинків. Власне, тепер, після перемог, українка часто переглядає власні матчі залюбки.

Азійські симпатії



Ястремська хоче в кожну країну повернутися і побувати там як туристка, а не як тенісистка. Каже, що категорично не любить Франції. Бо почуває себе там некомфортно. Зате сподобалося дівчині в Італії. Зокрема у Римі. Взагалі ж Ястремська полюбляє Азію більше, ніж Європу. Особливо — Гонконг, який дівчині нагадує через велику кількість людей і життєвий ритм Нью-Йорк. «Там дуже спекотно, висока вологість, але я люблю рух, тому для мене такі умови комфортні», - стверджує Даяна.



Нелюбов до м’яса



Даяна так само як Еліна Світоліна обережно ставиться до споживання м’яса. Точніше, котлети чи відбивні полюбляє, а ось стейків після отруєння у 2017-му в Англії намагається уникати. Правда, каже, що раз на два тижні стейки їсти змушена, бо вони корисні для набування м’язової маси. В решту часу тенісистка м’ясо намагається замінювати, скажімо, на желе, яке п’є як вітаміни. Даяна в захваті від італійської кухні — любить піци, бурґери, пасти.



Слава



Даяна намагається не зациклюватися на результаті, а отримує задоволення від процесу. Хоча не приховує, що її мотивує увага від ЗМІ й збільшення кількості фанатів. При цьому одеситка підкреслює, що перемога на турнірі в Гонконзі на неї не вплинула. Вона навіть з цього приводу дивувалася і питала батьків, чому з нею нічого не відбувається.



Ястремська позитивно ставиться до критики. Навіть з уст людей, які тенісом не цікавляться. «Вони іноді помічають такі дрібниці, на які як професіонал не звертаєш уваги. Проте подумаєш і дійдеш висновку, що це справді важливо», - каже.

Іван Вербицький, «Главком»

