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    Рейтинг WTA: два рекорди Даяни Ястремської, вільне падіння Марти Костюк

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    Даяна Ястремська переписала українську тенісну історію - Рейтинг WTA: два рекорди Даяни Ястремської, вільне падіння Марти Костюк
    Даяна Ястремська переписала українську тенісну історію
    Instagram Даяни Ястремської

    В оновленому табелі про ранги варто виділити відразу два історичних досягнення України

    Даяна Ястремська стала наймолодшою українською тенісисткою, яка коли-небудь входила в топ-40 світового рейтингу - її вік 18 років 8 місяців і 20 днів. Ястремська побила рекорд Еліни Світоліної, вона вперше увійшла до топ-40 (стала якраз 40-ю ракеткою світу) у віці 19 років та 4 днів (6 вересня 2013 року). Ястремська від сьогодні - 34-та в рейтингу WTA.

    Ястремська, яка 3 лютого виграла турнір WTA в Таїланді, переписала історію українського тенісу ще в одному аспекті. Вперше в історії України в топ-40 світового рейтингу з'являться відразу три українки. Еліна Світоліна - 7-й номер рейтингу, Леся Цуренко - 24-й, Даяна Ястремська - 34-й.

    Зауважимо, що Ястремська - шоста українка, яка перемогла на турнірі WTA. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній (12 титулів), Наталі Медведєвій - (4), Лесі Цуренко (3), Олені Бондаренко (2) і Катерині Бондаренко (2).

    Хоча окрім вершини, приводів для радості українські тенісистки у новому рейтингу не дають. Катерина Козлова після поразки в другому колі Гуагіна (Таїланд) втратила відразу 30 позицій і випала з першої сотні - на 126-ме місце.

    Затяжна невдала серія 16-річної Марти Костюк вилилася у чергове відчутне падіння через 40 рядків. Відтепер талановита тенісистка лише 195-та.

    Рейтинг WTA
    (станом на 4 лютого 2019 року)

    1. Наомі Осака (Японія) - 7030
    2. Петра Квітова (Чехія) - 5920
    3. Сімона Галеп (Румінія) - 5582
    4. Слоан Стівенс (США) - 5307
    5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5100
    6. Анжелік Кербер (Німеччина) - 4965
    7. Еліна Світоліна (Україна) - 4940
    8. Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4845
    9. Аріна Соболенко (Білорусь) - 3565
    10. Каролін Возняцкі (Данія) - 3467
    11. Серена Вільямс (США) - 3406
    12. Анастасія Севастова (Латвія) - 3330
    13. Ешлі Барті (Австралія) - 3285
    14. Дарія Касаткіна (РФ) - 3230
    15. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія) - 3040
    16. Юлія Ґьорґес (Німеччина) - 2910
    17. Медісон Кіс (США) - 2786
    18. Ван Цян (Китай) - 2605
    19. Каролін Ґарсія (Франція) - 2550
    20. Анетт Контавейт (Естонія) - 2355
    21. Еліс Мертенс (Бельгія) - 2335
    22. Єлєна Остапенко (Латвія) - 2197
    23. Даніель Коллінз (США) - 1934
    24. Леся Цуренко (Україна) - 1896
    25. Донна Векіч (Хорватія) - 1825
    26. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 1793
    27. Марія Шарапова (РФ) - 1717
    28. Каміла Джорджі (Італія) - 1705
    29. Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 1700
    30. Домініка Цибулкова (Словаччина) - 1681
    31. Сє Шувей (Тайвань) - 1570
    32. Анастасія Павлюченкова (РФ) - 1565
    33. Олександра Соснович (Білорусь) - 1520
    34. Даяна Ястремська (Україна) - 1386
    35. Вінус Вільямс (США) - 1385
    ...
    126. Катерина Козлова (Україна) - 486
    131. Ангеліна Калініна (Україна) - 473
    177. Катерина Завацька (Україна) - 332
    195. Марта Костюк (Україна) - 301
    206. Катерина Бондаренко (Україна) - 290
    291. Валерія Страхова (Україна) - 168
    300. Ольга Янчук (Україна) - 156
    306. Дарина Лопатецька (Україна) - 150
    401. Ганна Познихіренко (Україна) - 82
    484. Анастасія Васильєва (Україна) - 49
    570. Марина Чернишова (Україна) - 30
    573. Маріанна Закарлюк (Україна) - 29
    730. Анастасія Шошина (Україна) - 11
    851. Юлія Лиса (Україна) - 3

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