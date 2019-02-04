Рейтинг WTA: два рекорди Даяни Ястремської, вільне падіння Марти Костюк



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Даяна Ястремська переписала українську тенісну історію Instagram Даяни Ястремської

В оновленому табелі про ранги варто виділити відразу два історичних досягнення України

Даяна Ястремська стала наймолодшою українською тенісисткою, яка коли-небудь входила в топ-40 світового рейтингу - її вік 18 років 8 місяців і 20 днів. Ястремська побила рекорд Еліни Світоліної, вона вперше увійшла до топ-40 (стала якраз 40-ю ракеткою світу) у віці 19 років та 4 днів (6 вересня 2013 року). Ястремська від сьогодні - 34-та в рейтингу WTA.

Ястремська, яка 3 лютого виграла турнір WTA в Таїланді, переписала історію українського тенісу ще в одному аспекті. Вперше в історії України в топ-40 світового рейтингу з'являться відразу три українки. Еліна Світоліна - 7-й номер рейтингу, Леся Цуренко - 24-й, Даяна Ястремська - 34-й.

Зауважимо, що Ястремська - шоста українка, яка перемогла на турнірі WTA. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній (12 титулів), Наталі Медведєвій - (4), Лесі Цуренко (3), Олені Бондаренко (2) і Катерині Бондаренко (2).

Хоча окрім вершини, приводів для радості українські тенісистки у новому рейтингу не дають. Катерина Козлова після поразки в другому колі Гуагіна (Таїланд) втратила відразу 30 позицій і випала з першої сотні - на 126-ме місце.

Затяжна невдала серія 16-річної Марти Костюк вилилася у чергове відчутне падіння через 40 рядків. Відтепер талановита тенісистка лише 195-та.

Рейтинг WTA

(станом на 4 лютого 2019 року)



1. Наомі Осака (Японія) - 7030

2. Петра Квітова (Чехія) - 5920

3. Сімона Галеп (Румінія) - 5582

4. Слоан Стівенс (США) - 5307

5. Кароліна Плішкова (Чехія) - 5100

6. Анжелік Кербер (Німеччина) - 4965

7. Еліна Світоліна (Україна) - 4940

8. Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4845

9. Аріна Соболенко (Білорусь) - 3565

10. Каролін Возняцкі (Данія) - 3467

11. Серена Вільямс (США) - 3406

12. Анастасія Севастова (Латвія) - 3330

13. Ешлі Барті (Австралія) - 3285

14. Дарія Касаткіна (РФ) - 3230

15. Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія) - 3040

16. Юлія Ґьорґес (Німеччина) - 2910

17. Медісон Кіс (США) - 2786

18. Ван Цян (Китай) - 2605

19. Каролін Ґарсія (Франція) - 2550

20. Анетт Контавейт (Естонія) - 2355

21. Еліс Мертенс (Бельгія) - 2335

22. Єлєна Остапенко (Латвія) - 2197

23. Даніель Коллінз (США) - 1934

24. Леся Цуренко (Україна) - 1896

25. Донна Векіч (Хорватія) - 1825

26. Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - 1793

27. Марія Шарапова (РФ) - 1717

28. Каміла Джорджі (Італія) - 1705

29. Міхаела Бузарнеску (Румунія) - 1700

30. Домініка Цибулкова (Словаччина) - 1681

31. Сє Шувей (Тайвань) - 1570

32. Анастасія Павлюченкова (РФ) - 1565

33. Олександра Соснович (Білорусь) - 1520

34. Даяна Ястремська (Україна) - 1386

35. Вінус Вільямс (США) - 1385

...

126. Катерина Козлова (Україна) - 486

131. Ангеліна Калініна (Україна) - 473

177. Катерина Завацька (Україна) - 332

195. Марта Костюк (Україна) - 301

206. Катерина Бондаренко (Україна) - 290

291. Валерія Страхова (Україна) - 168

300. Ольга Янчук (Україна) - 156

306. Дарина Лопатецька (Україна) - 150

401. Ганна Познихіренко (Україна) - 82

484. Анастасія Васильєва (Україна) - 49

570. Марина Чернишова (Україна) - 30

573. Маріанна Закарлюк (Україна) - 29

730. Анастасія Шошина (Україна) - 11

851. Юлія Лиса (Україна) - 3